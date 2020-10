All’unitre di Fossano partono i corsi online

L’unitre di Fossano informa che, data la disponibilità dei docenti e dei tecnici informatici, proporrà una serie di corsi online che gli associati potranno seguire da casa sul proprio dispositivo elettronico.



La quota associativa per l’anno accademico 2020-2021 è stata ridotta a 20€ e, da diritto a seguire le lezioni online disponibili e ad usufruire delle numerose convenzioni stipulate. Le convenzioni sono visibili sul sito: www.unitrefossano.it



I 10 corsi proposti, vanno dall’arte alla medicina, dai diritti costituzionali ai problemi del nostro tempo. Invece sono 3 i laboratori offerti: lettura, magia e francese.



Al fine di evitare assembramenti il versamento della quota associativa avverrà in banca, da lunedì 19 a venerdì 30 ottobre, tramite bonifico bancario, come spiegato nella mail che ogni associato riceverà. Per coloro che non sono dotati di posta elettronica la notizia arriverà sul periodico dell’unitre.



La notizia verrà comunque pubblicata sul sito alla sezione “corsi e laboratori/iscrizioni” e sulla pagina Facebook dell’unitre Fossano.



Per chi si volesse iscrivere per la prima volta, si potrà presentare direttamente nella sede di salita castello 4 da lunedì 26 a venerdì 30, dalle 15.30 alle 18. Per tutti i neo iscritti la quota associativa verrà versata direttamente nella sede con relativo rilascio della ricevuta, unitamente alla tessera.



Chi desiderasse ritirare la nuova tessera, convalidata con il bollino 2020/2021, potrà presentarsi in sede nelle stesse date.