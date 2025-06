Allieva disabile fu esclusa dalla gita: ieri l’escursione con tutta la classe grazie al Soccorso Alpino

Il 4 giugno, una ragazza disabile e tutta la sua classe della Scuola Media “Palatucci” di San Rocco Castagnaretta hanno vissuto un’esperienza unica di inclusività e amicizia grazie a un’escursione in montagna.

L’iniziativa, promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) in collaborazione con diversi partner, ha offerto ai giovani un’occasione speciale di apprendimento e condivisione in un contesto naturale, confermando l'importanza di superare le barriere fisiche e sociali.

Questo evento ha assunto un valore ancora più significativo dopo l'imprevisto verificatosi pochi giorni prima: infatti, il mese scorso, la stessa ragazza aveva dovuto rinunciare a una gita scolastica coi suoi compagni a causa di un guasto tecnico alla piattaforma di carico del pullman, che impediva il trasporto della sua speciale sedia a rotelle. Dopo il fallimento di tutti i tentativi di risolvere il problema, la famiglia ha chiesto ai compagni della ragazza di non rinunciare alla gita e di proseguire senza la giovane.

Tuttavia, l’esperienza del 4 giugno ha dimostrato che, quando la volontà di inclusione e la solidarietà sono alla base di un progetto, nulla è impossibile.

Questa volta, la ragazza e tutti i suoi compagni della "Palatucci", accompagnati dai loro insegnanti, sono stati trasportati in sicurezza a bordo dei mezzi del CNSAS fino al punto informativo della centrale Enel Luigi Einaudi di Entracque.

Qui sono stati accolti dai volontari del Soccorso Alpino e dai guardiaparco dell’Ente di gestione delle Alpi Marittime, che hanno guidato i partecipanti in una passeggiata lungo la strada che porta al Monte Rai.

Durante il percorso, gli studenti hanno avuto modo di osservare il paesaggio montano e di apprendere informazioni utili sull’ambiente circostante e sul territorio.

L’esperienza si è poi arricchita di contenuti pratici, quando gli studenti hanno partecipato a simulazioni di soccorso, organizzate dai sanitari del Cnsas. I ragazzi hanno imparato nozioni di primo intervento sanitario, fondamentali in caso di emergenza. Il momento più emozionante per tutti è stato l’incontro con Oliver, un labrador delle unità cinofile da ricerca del Cnsas, che ha intrattenuto i ragazzi con simulazioni di ricerca di persone disperse.

La giornata si è conclusa con grande soddisfazione per tutti i partecipanti, che hanno potuto vivere un’esperienza formativa e arricchente. Grazie al Cnsas, i protagonisti dell’escursione hanno dimostrato che la vera inclusività si costruisce non solo attraverso l'accessibilità, ma anche con la condivisione e la comprensione reciproca. La gita sul Monte Rai ha rappresentato un momento di crescita per tutti, un'occasione unica per superare le difficoltà quotidiane e consolidare legami di amicizia e solidarietà, dimostrando che insieme è possibile affrontare e superare qualsiasi barriera, fisica e sociale.

Partner del progetto sono stati il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) Servizio Regionale Piemonte, la IV delegazione Cnsas Alpi Marittime Cuneo, XIV delegazione Cnsas Monviso, XVI delegazione Cnsas Mondovì, Croce Rossa Italiana comitato di Cuneo, Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, Cooperativa Alpi del Mare.