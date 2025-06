Marky Ramone fa tappa a Mondovì: l’urlo del punk incendia il Museo della Stampa tra arte, concerti e flash mob di batterie

Brani veloci e frizzanti, grezzi e minimalisti, capaci di fungere da prototipo per tante altre sperimentazioni del rock. Gli album dei Ramones hanno lasciato una traccia indelebile nella storia della musica, influenzando intere generazioni di musicisti o di semplici ascoltatori. Grazie ad un ritmo pulsante che provava ad esorcizzare la caotica quotidianità newyorkese della metà degli anni Settanta, le canzoni dei Ramones hanno superato la prova del tempo al punto da apparire ancora oggi contemporanee grazie alla loro irriverenza identitaria. Popolarmente associata al punk pur rappresentandone, in realtà, un fenomeno parallelo, la band americana ha raggiunto la fama mondiale grazie soprattutto agli oltre 2.200 concerti tenuti tra il 1974 e il 1996.

Una scelta, quella di vivere a stretto contatto con il proprio pubblico, che sopravvive ancora oggi in Marky Ramone, lo storico batterista unitosi alla band nel 1978, che il prossimo 14 giugno sarà eccezionalmente al Museo della Stampa di Mondovì all’interno del ricco cartellone del Movì Music Festival, per un pomeriggio-sera che si preannuncia scoppiettante. A partire dalle ore 17.00, infatti, apertura porte con possibilità di visitare la mostra “MARKY Goes Mental Experience”, un viaggio psichedelico nell’immaginario di Marky Ramone che unisce arte grafica, realtà aumentata e tecnologia immersiva. Attraverso una serie di disegni a pennarello, Marky racconta ansie e sogni nati nel periodo della pandemia, per un’esposizione innovativa prodotta da Rebel House e Henry Ruggeri.

Alle ore 17.30 nel giardino del Museo della Stampa, spazio al flash mob di batterie aperto a tutti per scatenarsi al ritmo di “Hey Ho Let’s Go” (informazioni e prenotazioni via whatsapp al 335 83 93 669); alle ore 18.00, invece, Marky Ramone sarà protagonista del talk “Punk, arte e rivoluzione” in compagnia di Alteria, storica voce di Virgin Radio. Alle ore 19.00, ancora, drum battle senza esclusione di colpi, sfida sonora ad eliminazione diretta tra grandi e piccoli, musicisti esperti e appassionati in erba, con un unico grande giudice: Marky Ramone, che al vincitore donerà un paio di bacchette autografate. A partire dalle ore 21.00, poi, Choockatoones e The I don’t know in concerto, per un abbraccio energico e ironico di punk, rock e metal. Dalle ore 23.00, infine, dj set con Marky Ramone per una chiusura infuocata nel nome del punk internazionale. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero; punti food and beverage presenti in loco.