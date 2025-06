Volantini fascisti, Panta Rei querela l'onorevole Gribaudo "per le gravi e infondate accuse"

Non si è fatta attendere la reazione formale dell'associazione Panta Rei rispetto ai volantini diffusi a Valdieri e contenenti slogan fascisti e l'invito a non recarsi alle urne, oltre che il riferimento all'associazione culturale presieduta dall'avvocata Carla Sapino.

Ed è proprio lei a comunicare l'avvenuta denuncia contro gli ignoti autori da un lato e contro l'onorevole Chiara Gribaudo che, nella giornata di ieri, ha dichiarato: “I nostalgici del fascismo si riconoscono subito. Sono quelli che ripudiano i più basici principi della nostra democrazia, come la più bella azione di libertà che si possa compiere: andare a votare. I volantini di Pantarei, la destra identitaria di Fratelli d’Italia, comparsi sul nostro territorio in questi giorni con l'invito a non andare a votare al referendum ne sono un chiaro esempio”.

Questo quanto dichiarato dalla Sapino in una nota:

"Ho appreso con notevole sgomento e disappunto i contenuti delle dichiarazioni rese dall’on. Chiara Gribaudo nella data di ieri nonché di quelle del Partito Democratico della provincia di Cuneo i quali si sono arrogati il diritto di attribuire alla Associazione culturale Panta Rei, che presiedo, la paternità di volantini gettati a Valdieri da ignoti, contenenti l’invito a non votare ai referendum con un format che richiama quello delle Brigate Rosse e con in calce una croce celtica di stampo nazifascista europeo.

Tali volantini, di cui sono venuta a conoscenza perché informata da una testata giornalistica (a seguito del comunicato rilasciato dall’on. Gribaudo), non sono opera della associazione da me guidata che se ne dissocia nella forma e nel contenuto.

Per questa ragione stamane ho inoltrato alla Procura della Repubblica di Cuneo formale denuncia/querela contro gli ignoti autori dei volantini e nei confronti dell’on. Gribaudo, per le gravi ed infondate accuse avanzate contro l’associazione culturale, riservandomi di procedere ugualmente nei confronti di coloro che in futuro tenteranno di offendere e diffamare nuovamente l’associazione ed i suoi numerosi componenti.

Voglio ricordare a tutti che l’associazione Panta Rei, come da atto costitutivo notarile del 17.12.2024 registrato il 10.01.2025, è una associazione apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro ed ha promosso in questi sei mesi di attività numerosi convegni in alcuni comuni della provincia su temi di cultura, storia e servizi ai cittadini su truffe telematiche.

L’associazione non è un gruppo politico né una corrente di Fratelli d’Italia come falsamente e strumentalmente dichiarato nei comunicati citati, né tantomeno ha MAI promosso “iniziative e contenuti fortemente connotati sotto il profilo politico ed ideologico”.

Panta Rei continuerà ad organizzare iniziative come ha fatto in questi mesi senza interessi elettorali, propagandistici e politici".