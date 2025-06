150 anni per il Circolo ‘L Caprissi: in programma un inedito défilé di auto storiche lungo la Cuneo-Tenda

Il Circolo ‘L Caprissi, circolo ricreativo nato nel 1875 a Cuneo da sempre impegnato nella promozione di eventi e attività culturali e di intrattenimento per i suoi soci e per la città, prosegue i festeggiamenti per il suo 150° anniversario, proponendo un appuntamento che celebra sia la storia dell’automobile, sia il ritrovato collegamento alpino con la Francia attraverso il tunnel di Tenda, sabato 5 e domenica 6 luglio.

Sabato 5 e domenica 6 luglio la città di Cuneo e la strada che la collega alla Francia attraverso il tunnel di Tenda si animeranno per la prima edizione del défilé di auto storiche “Cuneo-Tenda: la passione per la storia corre su quattro ruote con il Circolo ‘L Caprissi”, organizzato dal Circolo ‘L Caprissi e dalla Scuderia Veltro. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle automobili e della storia.

Per tutti gli appassionati, infatti, la sfilata di auto storiche “Cuneo-Tenda”, voluta e organizzata dai Soci de ‘L Caprissi per celebrare i 150 anni del loro Circolo, si terrà esattamente 100 anni dopo la prima edizione della storica “Cuneo-Maddalena”, anch’essa promossa dai Soci Caprissi agli albori dell’automobilismo. Una coincidenza ancora più significativa nell’anno della riapertura del tunnel di Tenda, rimasto chiuso per oltre quattro anni. La prima edizione della “Cuneo-Tenda: la passione per la storia corre su quattro ruote con il Circolo ‘L Caprissi” prenderà il via sabato 5 luglio al pomeriggio in Piazza Galimberti a Cuneo, con il raduno e l’esposizione delle circa 50 auto storiche partecipanti. Proseguirà domenica 6 luglio, al mattino, con la partenza della sfilata in direzione del tunnel di Tenda e arrivo nell’omonima cittadina francese. Qui i partecipanti e gli appassionati saranno accolti con una grande festa organizzata per suggellare l’amicizia e il ritrovato collegamento tra i due Paesi.

“Nel 150° anniversario del nostro Circolo” ha dichiarato Franco Civallero, Presidente del Circolo ‘L Caprissi, “vogliamo celebrare la storia con uno sguardo al futuro. Organizzare la prima edizione della “Cuneo-Tenda” a cento anni esatti da quella della storica “Cuneo-Maddalena”, in collaborazione con la Scuderia Veltro, è per noi un modo speciale per onorare le radici del Circolo e il legame con il nostro territorio.” “Poter inaugurare la riapertura di un collegamento alpino così importante e amato come il tunnel di Tenda con questa suggestiva sfilata di auto storiche è per noi motivo di grande emozione” ha commentato Valerio Romana, Vicepresidente e responsabile manifestazioni di Scuderia Veltro “Ringraziamo il Circolo ‘L Caprissi per averci coinvolti in questo progetto che unisce passione, storia e amicizia.”

Il programma della due giorni prevede:

- Sabato 5 luglio, dal pomeriggio, raduno ed esposizione delle auto storiche partecipanti in Piazza Galimberti a Cuneo.

- Domenica 6 luglio, partenza auto storiche da Piazza Galimberti alle ore 9 per il percorso in direzione Tenda passando per Corso Nizza, San Rocco Castagnaretta, nei centri cittadini di Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante, Vernante, e il passaggio nell’area pedonale di Limone Piemonte, tunnel di Tenda. Arrivo a Tenda con accoglienza in gran festa con pranzo conclusivo per i partecipanti all’evento. La partecipazione al raduno e alla sfilata è riservata ai Soci Caprissi e Veltro.

L’esposizione di auto storiche in Piazza Galimberti di sabato 5 e la possibilità di vederle sfilare da vicino domenica 6 luglio sono gratuite e aperte a tutti.