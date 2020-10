Sanità: l'ASL Cn1 apre all'accompagnatore per le partorienti

Da lunedì 19 ottobre è consentito per le partorienti avere vicino un unico accompagnatore per tutto il travaglio e nella prima giornata post-partum in fasce orarie prestabilite.

Prima dell’ingresso in sala parto, l’accompagnatore dovrà sottoporsi a tampone rinofaringeo per l’esecuzione della ricerca del Covid 19 e in caso di rifiuto, non sarà autorizzato ad accedere alle Strutture di sala parto e di ostetricia. Nell’attesa dell’esito potrà comunque assistere la donna in travaglio, indossando mascherina chirurgica e igienizzando le mani all’ingresso.

Per quanto riguarda il ritorno in ospedale, l’accompagnatore - inviato intanto al proprio domicilio con indicazione di isolamento fiduciario sino al rientro in struttura - potrà rientrare in giornata, nel caso in cui la donna abbia partorito in modo naturale, in una delle seguenti fasce orarie: 14-16; 16-18;18-20;20-22. Nel caso di parto cesareo il rientro è previsto in seconda giornata in una delle seguenti fasce orarie: 14-16; 16-18;18-20;20-22.