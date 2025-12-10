 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 10 dicembre 2025, 19:06

"Donatori di Musica", la Vigilia di Natale la corale I Mulini a Vento canta per l'ospedale di Verduno

Mercoledì 24 dicembre alle 11 concerto gratuito e aperto al pubblico al Michele e Pietro Ferrero. Altri appuntamenti a Bubbio e nella parrocchiale di Verduno

&quot;Donatori di Musica&quot;, la Vigilia di Natale la corale I Mulini a Vento canta per l'ospedale di Verduno

Torna anche quest'anno il tradizionale concerto natalizio della corale "I Mulini a Vento" di Benevello all'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. L'appuntamento, intitolato "Donatori di Musica", è fissato per la mattina della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre alle ore 11, ed è aperto al pubblico con ingresso gratuito.

Un regalo di Natale in musica per i pazienti ricoverati, i familiari e il personale sanitario della struttura, che per qualche ora potranno lasciarsi accompagnare dalle note e dai canti della tradizione natalizia.

La corale di Benevello propone anche altri due concerti in zona nelle giornate precedenti: giovedì 18 dicembre alle 21 nella Chiesa Parrocchiale N.S. Assunta di Bubbio, in provincia di Asti, e domenica 21 dicembre alle 21 nella Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo a Verduno.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium