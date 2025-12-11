Al via la campagna invernale di sensibilizzazione al dono del plasma

Società Solidale ETS, insieme all’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, all'ASL CN1 e alla Fondazione Ospedale, ha lanciato la Campagna Invernale di sensibilizzazione alla donazione di plasma.

L'iniziativa, in linea con la campagna estiva, vuole sottolineare l'importanza di un gesto che, donando il plasma, si "moltiplica" per salvare vite e fare la differenza per innumerevoli pazienti.

Spiega la dottoressa Silvia Tavera, dirigente medico servizi trasfusionali ASL CN1: "Il plasma è la parte liquida del sangue; dalla sua lavorazione si possono ottenere farmaci salvavita, essenziali per la cura di tanti pazienti. Ne è un esempio l’antitrombina III, una proteina che ha il ruolo di prevenire il rischio di trombosi nei pazienti con leucemia acuta, anche pediatrici, sottoposti a trattamenti chemioterapici.” Promuovere il dono del plasma è cruciale: L'Italia non ha ancora raggiunto l'autosufficienza in termini di raccolta. La richiesta di farmaci plasmaderivati a livello nazionale è ancora nettamente superiore rispetto alle donazioni disponibili. Queste le motivazioni che hanno spinto i soggetti coinvolti nella campagna a collaborare per spiegare a chi già dona sangue quanto sarebbe importante diventare anche donatore di plasma e per raccontare alla popolazione cosa si può fare con una singola donazione di plasma.”

Promuovere il dono del plasma è cruciale: L'Italia non ha ancora raggiunto l'autosufficienza in termini di raccolta. La richiesta di farmaci plasmaderivati a livello nazionale è ancora nettamente superiore rispetto alle donazioni disponibili. Queste le motivazioni che hanno spinto i soggetti coinvolti nella campagna a collaborare per spiegare a chi già dona sangue quanto sarebbe importante diventare anche donatore di plasma e per raccontare alla popolazione cosa si può fare con una singola donazione di plasma.

Unisciti alla campagna e fai la tua parte. Trovi tutte le informazioni su come e dove donare sui siti ufficiali:

ASL CN1: https://www.aslcn1.it/donare-sangue-e-plasma

ASO Santa Croce e Carle di Cuneo: https://www.ospedale.cuneo.it/appro.../simt/donare-il-sangue