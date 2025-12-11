La nuova sanità si progetta insieme: con “Salute in Piazza” l’ASL CN2 incontra i cittadini nei paesi

Si è conclusa oggi a Niella Belbo l’edizione 2025 di “Salute in Piazza”, il progetto itinerante con cui l’ASL CN2 ha scelto di incontrare i cittadini direttamente nei loro paesi, portando informazione, prevenzione e ascolto nei luoghi più vicini alla vita quotidiana delle persone. Un percorso iniziato in primavera, che ha toccato complessivamente 16 Comuni tra Langhe e Roero.

Grazie ai volontari e all’Ambulatorio Mobile della Fondazione Ospedale Alba-Bra, e alla disponibilità di un gruppo di professionisti sanitari e collaboratori, l’ASL ha potuto essere presente nelle piazze per promuovere una comunicazione più diretta con gli assistiti, potenziando la diffusione di informazioni per l’accesso ai servizi, promuovendo stili di vita salutari e raccogliendo esigenze e suggerimenti.

Per il 2025 “Salute in Piazza” ha fatto tappa a Canale, Cortemilia, Santo Stefano Belbo, Sommariva Bosco, Cherasco, Govone, Ceresole d’Alba, Montà, Narzole, Monforte d’Alba, Mango, Priocca, Vezza d’Alba, La Morra, Santa Vittoria d’Alba, Niella Belbo.

L’iniziativa ha dimostrato quanto possa essere strategico ripensare la sanità territoriale in chiave di prossimità e partecipazione. Centinaia di persone hanno preso parte al progetto, incontrando i professionisti dell’ASL e confrontandosi direttamente con la Direzione Generale, presente ad ogni data.

Un impegno tutt’altro che simbolico, quello della Direzione, ma una volontà concreta di raggiungere anche chi vive nelle aree meno centrali, per ribadire che la sanità pubblica vuole e può essere vicina, accessibile e disponibile all’ascolto.

Il Direttore Generale, Paola Malvasio, ha ricordato lo spirito dell’iniziativa: «Abbiamo scelto di andare nei paesi per farci prossimi ai nostri cittadini. L’ASL è un bene pubblico al servizio dei residenti e si struttura sulla base dei bisogni e delle esigenze della popolazione, che devono essere raccolte e ascoltate. In questi mesi abbiamo incontrato centinaia di persone, acquisito idee preziose, critiche, suggerimenti e risposto a tante domande. Questo progetto è relazione, vicinanza, fiducia. E questo, per noi, ha un valore fondamentale».

L’ASL CN2 gestisce i servizi sanitari su un’area di 1.122 km quadrati, che comprende 75 Comuni e serve 170.000 residenti. L’ASL è a contatto con il territorio grazie all’organizzazione in 2 Distretti e alla presenza di 5 Case di Comunità (Alba, Bra, Cortemilia, Santo Stefano Belbo, Canale), di una rete di punti erogativi e degli Infermieri di Famiglia e Comunità. I dipartimenti di Prevenzione, Salute Mentale e Materno Infantile garantiscono attività specifiche a favore della popolazione. Strutture e servizi sul territorio che si integrano con l’operatività fornita dal Presidio Ospedaliero di Verduno.

Molti cittadini hanno colto con entusiasmo la possibilità di avere sul territorio, oltre ai servizi, anche l’occasione di incontrare la Direzione Generale. Confida il signor Franco, anziano di Cortemilia: «Sono contento di poter contare sulla Casa di Comunità del mio paese e sugli infermieri che mi aiutano con le mie terapie. Quando il Direttore Generale è venuto a Cortemilia, inoltre, ho potuto parlarle, spiegarle i miei dubbi e farmi ascoltare con calma. Mi ha fatto sentire rispettato e considerato. Questa è proprio una bella iniziativa».

Parole semplici, che raccontano uno degli obiettivi centrali di “Salute in Piazza”: raggiungere davvero tutte le persone, per migliorare attraverso i suggerimenti e le critiche costruttive dei diretti interessanti.

Ogni appuntamento è stato accompagnato da una attività di cammino facoltativa di 50 minuti, organizzata dal Dipartimento di Prevenzione con i Comuni e le associazioni locali: quasi 300 persone hanno preso parte alle camminate, a testimonianza dell’interesse del territorio verso attività semplici, ma fondamentali per il mantenimento in salute. Molti cittadini hanno approfittato della possibilità di misurare pressione arteriosa e glicemia, ricevendo indicazioni personalizzate da parte del personale sanitario. Un controllo importante, che ha coinvolto ben 550 persone tra i presenti.

Le tappe di “Salute in Piazza” si sono completate con la presentazione alla cittadinanza di “Sentinelle della Salute”: «Il progetto vuole essere un approccio innovativo e comunitario, per migliorare il rapporto dei cittadini con i servizi sanitari – spiega Giuliana Chiesa, Responsabile Progetti, Ricerca e Innovazione – Con questa iniziativa l’ASL CN2 mira a creare una rete di volontari, formati e informati, che agiscano come punti di riferimento nella loro comunità, per promuovere la salute, il benessere e l’informazione».

Le “Sentinelle” – il nome deriva dal grande livello di attenzione che il ruolo richiede – fungeranno da collegamento tra ASL e cittadinanza, diffonderanno informazioni e agiranno da agevolatori e semplificatori, raccogliendo anche feedback sulle esigenze locali. Ad oggi già 65 persone hanno volontariamente aderito, durante gli incontri nelle piazze, a questa forma di cittadinanza attiva.

«Con “Salute in Piazza” l’ASL CN2 ha dimostrato come la sanità possa e debba essere vicina ai cittadini non solo negli ospedali, ma anche e soprattutto sul territorio e nel loro quotidiano – commenta Federico Riboldi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte – Sapere che centinaia di persone hanno aderito, dimostrando la voglia di confrontarsi con i professionisti della propria ASL e con i vertici aziendali, conferma che il modello di prossimità funziona. Le 65 “Sentinelle della Salute” sono la prova che la comunità vuole essere protagonista della propria cura: un impegno civico che rafforza il legame tra territorio, prevenzione e servizi. Continueremo su questa strada, puntando su presenza e ascolto, per una salute pubblica che sia sempre più la quotidianità per ogni cittadino».



