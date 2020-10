Tabaccherie aperte nei centri commerciali e distributori automatici aperti anche di notte

La chiusura dei centri commerciali nel weekend, disposta con ordinanza del presidente della Regione Alberto Cirio, esclude quelli che vendono generi alimentari e le farmacie.

Non era stata fatta parola delle attività di rivendita tabacchi e le rivendite di monopoli. La Federazione Tabaccai di Cuneo ha chiesto e ottenuto il chiarimento: le tabaccherie dei centri commerciali restano aperte, così come restano accesi i distributori automatici, che quindi non rientrano nella vendita al dettaglio per cui è stata disposta la chiusura dalla mezzanotte alle 5.