Servizi funebri, maggiore flessibilità nell’individuazione dei luoghi idonei all’accoglienza delle salme

È stato approvato oggi all’unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte, durante la discussione sulla legge di riordino, l’emendamento presentato dalla consigliera regionale Marro, relativo alla legge regionale 6/2020, che modifica la normativa in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Insieme all’emendamento Marro, sono stati accolti anche due emendamenti dal contenuto molto simile, proposti dal Consigliere Bartoli (Lista Cirio).

L’emendamento interviene sull’articolo 1 della legge, modificando l’articolo 3 della legge regionale 15/2011, al fine di estendere la possibilità di trasporto e accoglienza delle salme anche presso Case di Riposo, strutture per anziani o persone disabili, o altri luoghi idonei individuati dai Comuni.

Questa modifica mira a rendere più flessibile e rispondente alle esigenze locali la normativa vigente, integrando le strutture già previste (come obitori e case del commiato), anche la possibilità di utilizzare spazi presso le Case di Riposo o strutture adeguate, e con una clausola generale che consente ai Comuni di individuare ulteriori spazi adeguati, nel rispetto delle normative sanitarie e delle disposizioni del d.p.r. 285/1990.

«Con questo emendamento – dichiara la Consigliera Marro – riconosciamo il ruolo fondamentale dei Comuni nella gestione dei servizi di prossimità, anche in un momento delicato come quello del lutto. È giusto dare loro strumenti normativi per poter utilizzare spazi civici, sociali o strutture temporaneamente attrezzate, che possano garantire dignità e rispetto alle persone defunte e ai loro familiari, senza dover affrontare iter burocratici complessi.»

L’approvazione unanime dell’emendamento rappresenta un importante passo avanti nella personalizzazione e umanizzazione dei servizi funebri, ponendo attenzione non solo agli aspetti tecnici, ma anche al vissuto delle comunità locali.