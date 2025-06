Provincia di Cuneo, Fondazione CRC e Cassa Depositi e Prestiti insieme per sostenere lo sviluppo del territorio

Le soluzioni finanziarie e il supporto tecnico che Cassa Depositi e Prestiti (CDP) mette a disposizione degli Enti locali per la crescita economica e sociale del territorio sono stati i principali temi affrontati nel dibattito che si è tenuto stamattina, giovedì 26 giugno, presso la Sala Falco del Centro Incontri della Provincia di Cuneo.

Un confronto a cui hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (CRC), Mauro Gola, il Responsabile delle Relazioni Business PA di CDP, Gianluca Manca, e il Responsabile Competence Center Rigenerazione Urbana e Infrastrutture di CDP, Massimiliano Pulice.

L’appuntamento rientra in un ciclo di incontri che Cassa Depositi e Prestiti è impegnata a portare avanti in tutta Italia per contribuire alla realizzazione di progetti d’interesse collettivo e alto valore aggiunto a beneficio delle comunità locali. Guardando a tutto il Piemonte, nell’ultimo triennio, dal 2022 al 2024, CDP ha servito oltre 640 soggetti che operano nell’area supportandoli con un totale di circa 510 milioni di euro di risorse. Inoltre, con il Piano Strategico 2025-2027 Cassa amplia ancora il suo ruolo di partner solido e attento alle esigenze degli Enti pubblici grazie anche al potenziamento della Rete territoriale.

Luca Robaldo, Presidente Provincia di Cuneo, ha dichiarato: “Ringrazio la Fondazione CRC per aver promosso questo momento di confronto con Cassa Depositi e Prestiti. La Provincia di Cuneo, come ente di area vasta, ha il compito di coordinare le azioni dei Comuni su temi strategici come infrastrutture, scuole e transizione ecologica. Servono sinergie forti e strumenti concreti: il nostro ruolo è proprio questo, mettere insieme le esigenze del territorio e facilitare soluzioni condivise”.

Mauro Gola, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ha commentato: “In occasione di un recente incontro con Giovanni Gorno Tempini, abbiamo condiviso l’opportunità di far conoscere all’intera comunità provinciale i progetti e le iniziative promosse da Cassa Depositi e Prestiti, player strategico per la crescita del nostro Paese. Siamo particolarmente soddisfatti dell’iniziativa odierna e della disponibilità di CDP: una conferma di quanto il nostro territorio sia aperto alle possibilità di sviluppo futuro, con attenzione ai temi della coesione sociale e della sostenibilità”.

Gianluca Manca, Responsabile delle Relazioni Business PA di CD, ha sottolineato: “Ringraziamo la Provincia di Cuneo e la Fondazione CRC per il fondamentale contributo offerto per questa occasione di confronto che rafforza il rapporto in essere con l’obiettivo di creare le migliori condizioni per la crescita del territorio sia a livello economici sia sul piano sociale. Come CDP accompagniamo le istituzioni locali nel loro lavoro quotidiano con il fine ultimo di alzare il livello della qualità della vita della popolazione. Gli incontri che organizziamo periodicamente sono la prova concreta della vicinanza alle comunità di Cassa Depositi e Prestiti e delle sinergie che si possono attivare attraverso un dialogo costante e sistematico”.

Massimiliano Pulice, Responsabile Competence Center Rigenerazione Urbana e Infrastrutture di CDP, ha evidenziato: “La rigenerazione urbana, inteso come un intervento sistemico “infrastrutturale” sul territorio parte necessariamente dalla governance pubblica. La visione di lungo termine, la mappatura dei territori e la gestione del rischio legata a siti brownfield sono gli ingredienti essenziali per progettualità di successo ed alto impatto socio-economico che CDP persegue con determinazione anche grazie alla collaborazione delle istituzioni attive sul territorio, come l’incontro di oggi dimostra”.

All’evento hanno anche partecipato Alessandro Crocco, Responsabile Relazioni Business PA Nord-Ovest CDP e Giulia Grati, Referente Business PA Nord-Ovest.