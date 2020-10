A Piozzo una zucca rosa a sostegno della campagna 'Nastro Rosa' LILT (FOTO)

Anche Piozzo aderisce alla campagna 'Nastro Rosa' della LILT per la prevenzione del tumore al seno e lo fa in un modo molto speciale.

Per tutto il mese di ottobre, in cui è possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le associazioni provinciali LILT e i circa 400 ambulatori attivi sul territorio nazionale, moltissime città hanno illuminato di rosa i propri monumenti.

Il comune di Piozzo ha deciso di tingere di rosa il suo simbolo per eccellenza: la zucca.

Grazie a un'idea di Anna Tognella, la zucca gigante coltivata e donata al paese da Andrea Bertone, assessore del comune di Farigliano, e all'artista Franco Alessandria che l'ha dipinta, è stata realizzata una vera opera d'arte che da ieri mattina è esposta vicino alle panchine della tolleranza nel centro di Piozzo.

"Grazie a tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa" - scrive Anna Tognella - "Senza la zucca di Andrea, il lavoro di Franco e l'appoggio del comune non sarebbe stato possibile tutto questo. Ringrazio anche Mario Scotto per il trasporto, Anna Cappellero per le mascherine rosa, Mauro Mancardi per gli adesivi e per il posizionamento della zucca e infine (ma non meno importante) la mia amica Barbara Segino per essermi stata vicino e avermi spronata a realizzare questo desiderio in un momento un po’ delicato della mia vita".

La zucca è stata esposta ieri, non si è svolta una cerimonia ufficiale a causa delle norme per il contenimento del Covid-19, ma tra i primi a complimentarsi per l'iniziativa le quote rosa dell'amministrazione fariglianese e l'assessore Andrea Bertone.