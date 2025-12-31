La sindaca di Trinità guarda con fiducia al 2026 e traccia un bilancio del 2025: “Positivo, nonostante qualche difficoltà”

La sindaca di Trinità Ernesta Zucco guarda con fiducia al nuovo anno, facendo un piccolo bilancio dell'anno che sta per concludersi.

“L’anno appena trascorso è stato molto difficile. – ha esordito - L’intervento per la posa della fibra ottica ha ridotto le nostre strade in pessimo stato. Il bilancio dovrà essere impiegato per risolvere questo problema”.

“La mia amministrazione ha avuto molta attenzione al sociale e, nonostante le critiche della minoranza, è riuscita ad avere due dottori ogni settimana presso la struttura del cohousing, località scomoda per alcuni, molto più comoda per altri. – ha proseguito - Le manifestazioni sono state numerose, con l'arrivo di persone anche da fuori. L’Estate ragazzi è stata lunga e molto frequentata, con soddisfazione dei partecipanti.

“Per l’anno che verrà abbiamo un libro dei sogni molto intenso, che speriamo in parte di attuare. Nel frattempo, colgo l’occasione per augurare un 2026 sereno a tutti, pieno di pace ed amore”.