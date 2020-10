Ceva, l'opposizione esprime solidarietà all'assessore Nadia Carena, risultata positiva al Covid-19

Nadia Carena, assessore di Ceva, è risultata positiva al al Covid-19 e ha deciso, nella giornata di oggi, lunedì 26 ottobre, di condividere la notizia con i suoi concittadini.

Dopo aver scoperto la scorsa settimana di essere venuta in contatto con un positivo, l'assessore si era preventivamente posta in isolamento in attesa del tampone.

Scoperta la positività al Coronavirus Nadia Carena ha deciso di diffondere la notizia per sensibilizzare tutti ad avere un atteggiamento responsabile.

Ad esprimere vicinanza e solidarietà il gruppo di minoranza "Una svolta per Ceva".

"Abbiamo da poche ore appreso la notizia in merito alla positività al covid dell'assessore Carena, personalmente ho già raggiunto Nadia al telefono facendole gli auguri di pronta guarigione ed esprimendo la nostra vicinanza" - commenta il consigliere Fabio Mottinelli - "Il gruppo di opposizione esprime solidarietà e vicinanza all'assessore Carena, ed a tutti coloro che stanno lottando contro questa malattia, in particolare ai nostri concittadini. Ci auguriamo che l'assessore si rimetta presto in forma, lasciandosi velocemente questa vicenda alle spalle."