Dopo il nuovo DPCM, il "Bertola" di Mondovì richiude a pochi giorni dalla ripartenza

Il cinema "Bertola" di Mondovì ha assaporato una riapertura decisamente breve che, all'indomani del nuovo DPCM del Premier Conte ha un gusto davvero amaro.

Il multisala del Borgato, dopo essere rimasto chiuso per tutto il lockdown e tutta l'estate, aveva annunciato la riapertura di una delle due sale a partire da sabato 24 ottobre, proponendo la programmazione di film fino al 29 ottobre.

Sul sito si potevano vedere già le locandine delle pellicole in arrivo per i primi di novembre, come Rifkin's Festival di Woody Allen che doveva essere nelle sale italiane dal 5 novembre.

Niente da fare. Per operatori del settore e cinefili la gioia è stata davvero breve. Infatti a partire da oggi, lunedì 26 ottobre fino a martedì 24 novembre, su tutto il territorio nazionale sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico "in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto”.

Pertanto anche il Bertola resterà chiuso in ottemperanza a quanto previsto.