Sospesa la rassegna di teatro per bambini "Un sipario tra cielo e terra" a Borgo San Dalmazzo: non è un addio, ma un arrivederci a presto

E’ sospesa per l’anno 2020 la rassegna di teatro per bambini “Un sipario tra cielo e terra: grandi e piccini a Teatro” presso l’Auditorium Civico di Borgo San Dalmazzo. A comunicarlo sono l'Assessorato alla Cultura e la Compagnia Il Melarancio che da anni collaborano per portare al giovane pubblico borgarino spettacoli teatrali capaci di veicolare messaggi che aiutano a sviluppare un percorso positivo di crescita.

“La Rassegna del teatro per i bimbi – ricorda la vice-sindaco Roberta Robbione - ha sempre rappresentato per l'Amministrazione un punto fermo e un indispensabile veicolo per trasmettere cultura. Non è stato facile per l’Amministrazione Comunale decidere di non proporre la consueta rassegna teatrale, ma i dati relativi ai contagi in città e le recenti disposizioni governative hanno imposto una linea prudente: la tutela della salute e la protezione dei più piccoli e delle famiglie sono elementi prioritari. Ringrazio Marina Berro e tutta la Compagnia Il Melarancio per aver comunque provato a superare le difficoltà e per l'amore che trasmettono con il loro instancabile e prezioso lavoro. A tutti un arrivederci a presto con la magia del teatro e con gli sguardi attenti, divertiti ed entusiasti dei nostri cari giovani spettatori".