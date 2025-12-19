Lunedì 22 dicembre festa di Natale al Rondò dei Talenti di Cuneo: spettacolo, merenda e magia

Una storia coinvolgente, luci, colori, magia. E ancora, creatività, divertimento, merenda insieme e una sorpresa golosa per tutti a cura degli artigiani di Confartigianato di Cuneo e dell'Associazione Amici del Cioccolato. Sono gli ingredienti della Festa di Natale del Rondò dei Talenti, in programma lunedì 22 dicembre dalle 15,30 alle 17,30.

Ad animarla sarà il Teatro della Caduta, che proporrà uno spettacolo di animazione dedicato alle luci e alla magia del Natale. Le attività saranno dedicate in particolar modo a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, che dovranno essere accompagnati da un adulto responsabile. Sarà inoltre allestito uno spazio morbido di gioco per mamme e papà che accompagnano i bimbi più piccoli.

Nel corso dell'evento, ad ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, sarà anche possibile condividere auguri e sogni di Natale su stelle luminose che impreziosiranno l'albero di Natale nella hall d'ingresso del polo educativo della Fondazione CRC.

A partire da domenica 21 dicembre sarà inoltre possibile ritirare in reception, per tutti i vincitori del contest "Alla ricerca degli aiutanti di Babbo Natale", la borsa premio con i gadget del Rondò e l'abbonamento Torino Musei. Quest'anno il contest ha visto una grande partecipazione di bambini, adulti e giovani: 236 le candidature pervenute, tra cui sono stati selezionati i vincitori (57 adulti e 143 tra bambini e ragazzi sotto i 18 anni). I vincitori riceveranno un'email di conferma all'indirizzo fornito durante la registrazione.

Durante le festività, il Rondò resta chiuso nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1° gennaio 2026. Il 24 e il 31 dicembre resterà aperto al pubblico dalle 8 alle 13, mentre in tutte le altre giornate sarà valido il consueto orario di apertura dalle 8 alle 20.