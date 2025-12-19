Con IllumiNatale in scena a Cuneo il fine settimana più magico dell’anno

La città di Cuneo si prepara a vivere il weekend più magico dell’anno. Da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, il programma di IllumiNatale offrirà un mix unico di intrattenimento itinerante, cultura d'eccellenza e iniziative solidali, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto.



Il weekend si apre, venerdì 19 dicembre, con il suggestivo “Natale al Parco” presso la Casa del Fiume (su tre turni, con partenze alle 16.45, 17.45 e 18.45), protagonista di questa edizione sarà Ebenezer Scrooge, protagonista del celebre Canto di Natale di Charles Dickens (biglietti su www.parcofluvialegessostura.it ). Alle 20.30, nella Chiesa di San Sebastiano, concerto del Coro Goccioline e la Cappella Musicale della Cattedrale (ingresso libero).

Sabato 20 dicembre, dalle 8 alle 18, sotto i portici di Piazza Europa, tornerà il tradizionale mercatino dell’artigianato e del collezionismo Trovarobe, mentre via Roma ospiterà i Mercatini di Natale dell’associazione “Made in Cuneo” (dalle 10.30 alle 19.30). Tra i giri in carrozza con Babbo Natale e i suoi elfi (in via Roma dalle 14 alle 18), il laboratorio “Chi c’è in quella grotta” presso il Museo Diocesano San Sebastiano dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni (info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it ), le parate luminose “Magic Christmas” della Compagnia Stardust che attraverseranno via Roma e corso Nizza dalle 16.30 alle 18.30 e l’esibizione della street band dei Babbi Natale in Piazza Europa (dalle 14.30 alle 18.30), ci sarà spazio anche per l’arte e la cultura con la visita guidata “Cuneo Pop Art” di Conitour con merenda finale (costo 5 euro, prenotazioni www.cuneoalps.it ) e con una delle novità di questa edizione di IllumiNatale, “Luminarte: dove la musica diventa luce”. Dalle 20.30, presso il Complesso Monumentale di San Francesco sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita alla mostra "La Galleria Borghese – Da Raffaello al Bernini. Storia di una collezione” promossa da Fondazione Crc e Intesa San Paolo, a cui seguirà un concerto di musica barocca a lume di candela nel chiostro del Complesso. L’evento, è organizzato in collaborazione con Fondazione Crc, Feliz Impresa Culturale e Creativa, Promocuneo e Conitours, per iscrizioni: www.fondazionecrc.it, mostraborghese@gmail.com.

La giornata di domenica 21 dicembre sarà caratterizzata dal grande cuore di Cuneo. Alle 10 dal parcheggio di via Roncata 108, partirà il “Babbo Natale in moto”, un corteo motociclistico solidale verso l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo per consegnare doni ai reparti di Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale. L’iniziativa è promossa dall’associazione Voglia di Crescere Odv (costo 10 euro, info e iscrizioni: info@vogliadicrescere.it , tel. 347-6585657). Alle 10, presso il Museo Diocesano San Sebastiano, laboratorio gratuito per adulti dal titolo “Atelier creativo e degustazione d’eccellenza”. La pittrice e decoratrice Alessia Silvano guiderà i partecipanti nella creazione di biglietti natalizi unici, seguirà una degustazione guidata di cioccolato a cura di Venchi (info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it ).

Nel pomeriggio, alle 16 e alle 17.30, occhi puntati sul Palazzo Comunale per la spettacolare discesa dei Babbi Natali acrobatici a cura di Edilizia Acrobatica (l’evento si terrà anche in caso di maltempo), mentre dalle 14.30 alle 18.30 in Piazza Europa, presso il villaggio “La Magia del Natale”, spettacoli di trampolieri luminosi con costumi a led.

Per i più piccoli in Largo Audiffredi ci sarà il Truccabimbi con Mia Magic Color e, alle 16, al Museo Diocesano San Sebastiano si terrà “Ninna nanna di prato e di fieno”, lettura animata per famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni (info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it ).

Per tutta la giornata in piazza Galimberti ci sarà il mercato tradizionale ambulante e, in via Roma, i giri in carrozza con Babbo Natale e gli Elfi. Alle 21, nella chiesa di San Sebastiano, ci sarà il concerto “Armonie per la Natività”.

IllumiNatale è organizzato dall’Associazione Comitato Cuneo Illuminata, con il Patrocinio di Comune di Cuneo, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, e con il sostegno di Fondazione CRC, Comune di Cuneo, Fondazione CRT, Intesa San Paolo, Gruppo Iren/Egea, ATL del Cuneese.

Partner: Associazione WeCuneo, Stella SPA, Garelli automobili, Olimac, concessionario Gino spa, Supermercato Prestofresco, Concessionaria Kia Vento Cuneo, Associazione Made in Cuneo, Casetta delle Bontà.

Partner tecnici: Confartigianato, Conitours, Castelmar, Ribero Gru, Copro, Merlo, Publiland, CuneoDice, Studio Archigeo, Visualgrafika, Open Baladin Cuneo, Edilizia Acrobatica, Fiori Fantastici, Hotel Principe, GrandaBus.

Grazie a: Società Corale Città di Cuneo, Coro Polifonici del Marchesato (Saluzzo), Coro delle voci bianche e giovanile Academia Montis Regalis (Mondovì), ASD Dragonero, Il Podio, Museo Civico, Museo Diocesano, U.N.I.Vo.C. Cuneo, Feliz Impresa Culturale e Creativa, Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo, Comando Polizia Locale di Cuneo, Zippi Zabaione.