Forte di 4,5 milioni di visualizzazioni su TikTok, la cantante fossanese Letizia Mazzucco lancia il suo nuovo singolo

Dopo il successo del singolo “Come Stai”, che ha raggiunto 4,5milioni di visualizzazioni su TikTok, la giovane cantante fossanese ha fatto uscire il nuovo brano “Fatti più in là”.



Si chiama Letizia Mazzuccco, in arte Laeti, ha mosso i primi passi nel mondo della musica alle elementari dove faceva parte del coro della scuola e della parrocchia. Dopo un primo approccio al canto nei cori musicali, decide di coltivare la sua passione da solista.



Una necessità espressiva che non trovava più posto nelle cover e nelle parole altrui: “Ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni prendendo spunto da avvenimenti personali, film e libri appena letti”. Nel 2018 così esce il primo Extended Play “Claustrofobia”.



Laeti inizia a farsi conoscere anche sui social: dapprima su YouTube e Facebook, successivamente sui più attuali Instagram e TikTok, raggiungendo più di 360mila persone. "Con il tempo mi sono accorta di voler in realtà condividere molte più cose di me: le mie passioni, la mia personalità, i miei interessi e anche le mie opinioni”.



Un duplice impegno quello della fossanese, dal momento in cui è riuscita a portare avanti anche il percorso di laurea in odontoiatria. Un sogno, anche questo, coltivato fin da bambina. Queste due strade sono rimaste attualmente distinte, portate avanti in parallelo, ma con la speranza in futuro di “unire questi due mondi che mi appartengono, entrambi allo stesso modo”.



Sono state due le etichette discografiche che hanno voluto appoggiare Laeti nell’uscita di “Fatti più in là”, la Delma Jag Records e Artist First oltre a Instagram, TikTok e Triller.



Con questo nuovo singolo “ho deciso di far conoscere una nuova parte di me - commenta l’artista - è un brano che racconta quanto a volte sia tremendamente difficile trovare il proprio spazio all’interno delle relazioni, non per forza amorose. Questa canzone vuole esprimere la voglia di emergere, di cambiare e di non farsi trascinare giù da rapporti e persone tossiche, ma al contrario di riuscire con determinazione ad essere sempre la migliore versione di se stessi, arrivando così a raggiungere i propri obiettivi”.



Il nuovo singolo però non rappresenterà un traguardo per Laeti, bensì una nuova partenza: entro il 2020 uscirà un nuovo EP (formato discografico che contiene più di una traccia) e per il 2021 sono ancora molti i progetti da realizzare sia in ambito musicale che social.



Su quale sia il suo sogno nel cassetto Letizia risponde: ”ce ne sono molti e mi sto rendendo sempre più conto che forse tenerli nel cassetto non è poi così tanto utile, conviene averli sulla scrivania, ben visibili, perché altrimenti c’è il rischio che ce ne dimentichiamo. Ecco perché in realtà preferisco chiamarli obiettivi”.



Di obiettivi ne ha già raggiunti: la laurea in odontoiatria ed emozionare con la musica, per il futuro il desiderio di continuare su questo tracciato è forte. “Credo che ogni sogno sia raggiungibile se lo si accosta a un forte desiderio e una grande passione. Ovviamente non è facile e le cose non arrivano sempre secondo le modalità e nei tempi desiderati, ma prima o poi arrivano - conclude una determinata Laeti - Ne sono convinta e voglio continuare a credere in questo".