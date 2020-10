Da oltre 35 anni la Concessionaria Ribauto di Savigliano è punto di riferimento per l’acquisto di auto semi-nuove, aziendali ed usate Toyota e multimarche garantite per la provincia di Cuneo

Sicuramente la prima cosa da sottolineare in questi giorni, trovandoci nel periodo del "cambio gomme" è quella di approfittare delle tante offerte che la Ribauto mette a disposizione, su cerchi in lega e pneumatici invernali, e la clientela può contare sul reparto post-vendita qualificato e preciso che saprà gestire ogni intervento sulla vostra auto nuova o usata in modo rapido e efficiente.

In questo periodo, poi, si possono trovare delle incredibili offerte su un’ampia scelta di vetture multi-marche a km0 e aziendali: davvero tantissime opportunità per i clienti che intendono risparmiare sull’acquisto.

Le persone sono infatti sempre più attente anche alla questione dell'ambiente abbinato all'ottica di risparmio, e la richiesta di auto ibride, delle quali Ribauto vanta svariati modelli in pronta consegna, sta avendo una crescita esponenziale.

L’azienda saviglianese è ripartita alla grande e, soprattutto, in piena sicurezza rispetto la grave situazione pandemica: ogni ambiente e attività prevede una scrupolosa attenzione e sanificazione per la totale tranquillità del personale interno e dei clienti che accedono allo show room e all’officina.

“Oggi Ribauto è pienamente operativa – ci dice il signor Angelo – con tutte le misure a tutela della salute di staff e clienti, a cominciare dalle quotidiane sanificazioni degli ambienti espositivi e dalla dotazione in salone e nelle postazioni di lavoro di tutti i dispositivi di protezione personali, quali gel igienizzante, guanti, mascherine e barriere di sicurezza in plexiglass. E' possibile effettuare anche i test drive, anche questi effettuati in totale sicurezza, perché le vetture vengono sanificate al termine di ogni utilizzo. Inoltre, cosa importantissima, alla Ribauto l’attenzione per il cliente è rivolta anche alla post vendita. Chi compra un’auto sa di poter contare dell’assistenza da parte di personale altamente qualificato, dal primo approccio sino al cambio auto successivo. Inoltre da noi sono presenti servizi innovativi e fidelizzanti, come l’officina autorizzata Toyota e multimarche, ma anche il servizio gomme, polizze assicurative, possibilità di accedere a finanziamenti agevolati per l’acquisto dell’auto nuova, autolavaggio, auto sostitutiva, carrozzeria, consegna ricambi express, gommista, installazione sistemi di navigazione, riparazione motori, rivendita accessori auto e pezzi di ricambio, servizio immatricolazione, sostituzione cristalli, test anti-inquinamento ed addirittura la possibilità di vendita per telefono.

Invitiamo tutti nello storico punto vendita Ribauto, Officina Autorizzata Toyota, ora anche multimarche, a Savigliano in via della Morina 4, per farsi un’idea di persona della nostra passione e professionalità”.

Insomma, una vera mission per soddisfare le esigenze di ogni cliente, con cortesia e competenza.

“Quindi un caloroso Benvenuti alla Ribauto! – prosegue Angelo – Siamo a disposizione dei clienti per qualsiasi necessità e qualora aveste bisogno di maggiori informazioni, non esitate a contattarci anche via e-mail scrivendo a info@ribauto2srl.com, Se invece preferite recarvi di persona, lo staff della concessionaria multimarca Ribauto di Savigliano vi aspetta con entusiasmo per farvi provare gli ultimi modelli. Basta una semplice telefonata al numero 0172.31191 per prenotare la vostra prova”.

Ribauto srl - Via della Morina 4 - Savigliano CN - sito web usato garantito