La formula Business Cloud: come conoscere gli strumenti per la risoluzione dei problemi aziendali

Business Cloud è una società che si occupa di consulenza aziendale strategica, in dodici specifiche aree di impresa, affiancando e supportando i clienti nella gestione del business e trasferendo loro gli strumenti necessari per ottimizzare le risorse aziendali e migliorare i risultati.

Business Cloud propone un mix tra formazione esperienziale e consulenza coordinata che, non solo risolve i problemi, ma trasferisce agli imprenditori gli strumenti necessari per affrontarli e spesso a prevenirli in modo efficace ed efficiente.

Business Cloud utilizza servizi professionali e strumenti digitali di fintech, offrendo, in outsourcing, alle imprese clienti, la possibilità di avere a propria disposizione un team professionale completo e le informazioni tempestive ed essenziali per raggiungere gli obiettivi aziendali desiderati, proprio come le più grandi aziende si avvalgono di uffici legali e fiscali interni o di grandi studi professionali, di solito fuori dalla portata della maggior parte degli imprenditori.

Quali sono i vantaggi di Business Cloud?

Entrando a fare parte della rete BC, il BC Club, l'imprenditore si interfaccia con un unico interlocutore, il BC Team, composto da 12 professionisti qualificati ed esperti, che lo seguiranno costantemente, in azienda e online, e che sapranno offrigli risposte sotto ogni aspetto e profilo che riguarda l'azienda.

12 professionisti per 12 aree di impresa

Educazione imprenditoriale e gestione manageriale, marketing on-off line, strumenti di fidelizzazione della clientela, internazionalizzazione e fiscalità internazionale, ottimizzazione del carico fiscale, finanza comportamentale, controllo di gestione, alert crisi di impresa e revisione legale, difesa bancaria e recupero crediti, prevenzione e difesa degli accertamenti tributari, difesa delle cartelle esattoriali, passaggio generazionale e riorganizzazioni aziendali.

In questo contesto anche le piccole e medie imprese potranno avvalersi di consulenti di elevata qualità e di professionisti esperti in tutti i settori aziendali chiave, con la garanzia di ottenere una consulenza efficace, evitando, quindi, di doversi rivolgere a singoli professionisti con relativi prezzi elevati o optare per una loro “interiorizzazione” in azienda, non avendo spesso una struttura adeguata e sufficienti risorse per sostenere i conseguenti costi.

La consulenza offerta da BC nasce dall'idee che le aziende non possano lavorare a “compartimenti stagni”, ma debbano seguire invece una confluenza su tutte le aree: in questo contesto i vari settori si interfacciano, avvalendosi di esperti che, in ambiti diversi, collaborano per un'unica azienda, determinando il conseguimento di risultati sinergici e l’ottimizzazione delle risorse aziendali, fornendo al cliente un quadro completo della sua impresa e risultati visibili in breve tempo.

Gli esperti di Business Cloud sono tutti professionisti di comprovata esperienza e competenza, che operano a livello nazionale ed internazionale, e che, in molti casi, collaborano con le principali Università Italiane, i quali si mettono a disposizione per fornire una consulenza “chiavi in mano”.

