Cambio di programma, la ministra De Micheli si collegherà virtualmente (da Piacenza) con gli amministratori cuneesi

A differenza di quanto comunicato nella mattinata di oggi, venerdì 30 ottobre, la ministra ai Trasporti e alle Infrastrutture Paola De Micheli ha fatto sapere tramite la sua segreteria che - visto lo stato di avanzamento dell'ondata epidemiologica - non sarà possibile un incontro in presenza con gli amministratori locali.

La riunione sullo stato della viabilità in provincia - in primis sul Colle di Tenda visto il recente episodio alluvionale che ha colpito questa importante infrastruttura - si sarebbe dovuto tenere, lunedì 2 novembre, in mattinata e, inizialmente, previsto in presenza presso la prefettura di Cuneo.

L'incontro si terrà, come comunicato dalla deputata cuneese Chiara Gribaudo, durante la presentazione della Legge Straordinaria per i danni alluvionali scritta con il collega di partito Enrico Borghi, per via virtuale.

La ministra De Micheli incontrerà gli amministratori locali cuneesi in collegamento dalla prefettura di Piacenza.