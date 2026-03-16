Gestione del debito degli enti locali, webinar della Provincia con Cassa Depositi e Prestiti

Si è svolto questa mattina, lunedì 16 marzo, in modalità webinar l’incontro dal titolo “La gestione attiva del debito sui finanziamenti CDP – focus sulla rinegoziazione 2026”, organizzato dalla Provincia di Cuneo insieme alla Cassa Depositi e Prestiti e rivolto agli enti locali del territorio.

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali è stato il presidente della Provincia Luca Robaldo, che ha sottolineato l’importanza di momenti di confronto e aggiornamento dedicati agli strumenti finanziari a disposizione delle amministrazioni locali.

All’iniziativa sono stati invitati i sindaci di circa 170 Comuni della provincia di Cuneo che hanno ancora mutui attivi con la Cassa Depositi e Prestiti, con l’obiettivo di fornire informazioni utili sulle opportunità di gestione e riorganizzazione del debito.

L’incontro è stato l’occasione per offrire un quadro d’insieme sugli strumenti di gestione attiva del debito relativi ai finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti e per approfondire in particolare l’iniziativa straordinaria di rinegoziazione dei mutui prevista per il 2026, che consentirà agli enti locali di rimodulare il profilo di rimborso dei prestiti e di liberare risorse finanziarie da destinare ai servizi e agli investimenti sui territori.

Dopo i saluti iniziali sono intervenuti Alessandro Crocco, responsabile ambito Nord Ovest Relazioni PA di CDP, che ha illustrato gli strumenti di gestione attiva del debito, e Katia Fioretti, Relazioni Business PA ambito Nord Ovest, che ha approfondito il tema della rinegoziazione 2026. L’incontro si è concluso con uno spazio dedicato alle domande e al confronto con i partecipanti.