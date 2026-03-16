Savigliano, confronto in Consiglio sulle nuove tariffe dei parcheggi

Nel Consiglio comunale di Savigliano si è discusso delle nuove tariffe dei parcheggi a pagamento, oggetto di un’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Maurizio Occelli (Fratelli d’Italia).

Occelli ha espresso perplessità sulla nuova impostazione delle tariffe sottolineando come il sistema attuale favorisca le soste brevi grazie a una prima ora più conveniente rispetto alle successive. Con la nuova formula, invece, la tariffa diventerà uniforme.

Secondo il consigliere questo potrebbe ridurre il ricambio dei posti auto.

“Le tariffe attuali vengono incontro a chi effettua soste brevi, favorendo il ricambio e aiutando quindi il commercio — ha spiegato Occelli — mentre con quelle prospettate si rischia di avere molti spazi sempre occupati, nonostante il limite dei 180 minuti”. Tra i punti critici indicati anche l’aumento della sosta minima nella zona dell’ospedale.

Il sindaco Antonello Portera ha illustrato la rimodulazione cogliendo l’occasione per chiarire diversi aspetti della delibera di Giunta dello scorso luglio.

“Sono state dette e scritte molte inesattezze su questo tema — ha affermato il primo cittadino — e questa interrogazione ci dà l’opportunità di fare chiarezza. Il nuovo sistema dovrebbe entrare in vigore dal 1° maggio, una volta completate tutte le procedure amministrative.

In città – spiega Portera - sono 533 gli stalli blu complessivi. Di questi 117 si trovano nella zona dell’ospedale, dove la tariffa passerà da 80 centesimi a 1,20 euro all’ora, con una sosta minima di 60 centesimi per 30 minuti. È una situazione in linea con quanto avviene in molte città in prossimità degli ospedali anche considerando che vicino alla struttura esiste un parcheggio gratuito destinato a chi deve sostare per più tempo”.

La parte più consistente riguarda però 403 parcheggi distribuiti nel resto della città, dove la tariffa scenderà da 1,20 euro a 1 euro all’ora. A questa riduzione si affiancherà la cosiddetta 'sosta gentile', che consentirà di parcheggiare gratuitamente per 15 minuti una volta al giorno, inserendo la targa del veicolo.

Diverso il discorso per i 13 parcheggi 'Gold', collocati attorno al 'Molo' di Piazza del Popolo. Qui la tariffa sarà 2,40 euro all’ora, senza possibilità di usufruire della 'sosta gentile' o di altre agevolazioni.

“Sono stato io personalmente a volerli — ha spiegato il sindaco — ma non sono parcheggi pensati per fare cassa. L’obiettivo è esattamente l’opposto: scoraggiare la sosta in quella zona della piazza, che è tra le più eleganti e dove i parcheggi creano spesso difficoltà anche alla viabilità”.

Portera ha ricordato come quegli stalli siano spesso difficili da utilizzare, soprattutto con veicoli più lunghi, e che la scelta punta a ridurre il traffico nella zona: “L’idea è disincentivarne l’uso: i posti non vengono eliminati, restano a disposizione della comunità, ma chi ha davvero urgenza potrà trovarli più facilmente liberi, sapendo però che costano di più. In questo modo si evita anche che le auto continuino a girare a lungo per il centro alla ricerca di un parcheggio”.

Nella replica finale Occelli ha riconosciuto come elemento positivo proprio l’introduzione della sosta gentile, pur ribadendo le proprie riserve sull’impostazione generale delle tariffe.

“Il concetto, dal mio punto di vista, dovrebbe essere diverso — ha osservato il consigliere di minoranza —. Per favorire davvero il commercio avrei ridotto maggiormente la prima ora, premiando chi si ferma poco tempo e penalizzando invece le soste più lunghe. Agevolare la seconda ora rischia invece di favorire chi resta parcheggiato più a lungo”.

Il tema resta quindi aperto nel dibattito politico cittadino, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo sistema di gestione della sosta prevista a inizio maggio.