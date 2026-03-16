I bambini della primaria di Roata Rossi "a lezione" con i Vigili del Fuoco di Cuneo

Una mattinata tra divise, sirene e grandi ideali quella vissuta, venerdì 13 marzo, dagli alunni delle classi terza e quinta della scuola primaria di Roata Rossi, che hanno fatto visita alla caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

L'iniziativa ha permesso ai ragazzi di scoprire da vicino il "cuore pulsante" del soccorso. Accompagnati dai Vigili in servizio e guidati con grande passione dal Sig. Bruno Bedino dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, i bambini hanno esplorato il centro di controllo, dove vengono coordinate le emergenze su tutto il territorio, e l’autorimessa, imparando a distinguere le funzioni di autopompe e camionette attrezzate. I giovani visitatori, inoltre, hanno assistito col fiato sospeso a dimostrazioni pratiche di soccorso degli specialisti del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) che, con corde e imbragature, si allenavano ad operare in scenari estremi. Oltre alla curiosità tecnica, la visita ha trasmesso ai ragazzi l’importanza del senso del dovere e dello spirito di squadra. La mattinata si è conclusa tra l'entusiasmo generale e la promessa di molti piccoli studenti: "Da grande farò il pompiere".

Gli insegnanti delle classi coinvolte desiderano esprimere la più sentita gratitudine al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la calorosa accoglienza. Un ringraziamento particolare va al sig. Bruno Bedino che, con grande dedizione e professionalità, ha saputo catturare l'attenzione dei piccoli visitatori, raccontando con il cuore una professione fatta di coraggio e spirito di servizio e rendendo questa giornata una tappa fondamentale del nostro percorso di educazione civica.