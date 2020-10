Halloween in casa ma con le zucche made in Cuneo: vendita ed esposizione nel mercato coperto di Campagna Amica

Se il Covid cancella feste a tema Halloween, rimane la passione per la zucca, che Coldiretti Campagna Amica celebra domani, sabato 31 ottobre dalle ore 8.00 alle 14.00, nel nuovo mercato coperto di Cuneo grazie all’iniziativa “I mille volti della zucca”.

Nei locali del nuovo, centralissimo mercato – aperto ogni martedì e sabato in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, 15/bis (angolo Giardini Fresia) – sarà presente, in qualità di ospite, un’azienda agricola di Piozzo che porterà le sue varietà di zucche ornamentali: un’esposizione di zucche dalle mille forme e dimensioni, oltre che dai mille colori, compresa la “zucca di Halloween”, con possibilità per i visitatori del mercato di acquistarle per trascorrere la “notte delle streghe” in maniera divertente e sicura in famiglia.

Non mancheranno naturalmente le zucche da utilizzare in gustose ricette, quelle che le aziende agricole del mercato coperto propongono tra le loro produzioni a Km zero, insieme ad utili consigli in cucina per un menu autunnale 100% locale e genuino.

L’invito di Coldiretti Cuneo ai consumatori è di acquistare direttamente dai produttori le zucche e gli altri prodotti stagionali, nei punti vendita aziendali o nei mercati di Campagna Amica, per avere garanzia di qualità e sostenere le produzioni del nostro territorio.