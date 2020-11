Manta, continua il servizio di "Spesa in Comune": il portale online per consultare i prodotti dei commercianti locali

Nella scorsa primavera, la Giunta del Comune di Manta ha promosso la nascita del portale “Spesa in comune”, un sito online accessibile direttamente dalla pagina istituzionale del Comune.

Il progetto era finalizzato a dare un sostegno ai commercianti mantesi e al tempo stesso dare la possibilità ai cittadini di consultare tutti i prodotti offerti.

Nel corso di questi mesi più di sessanta tra aziende e piccole attività hanno deciso di iscriversi a questo portale per dare la possibilità ai propri clienti di fare acquisti online e vedersi recapitare la spesa direttamente a casa. Un modo pratico e veloce di favorire il commercio cittadino, anche online, attraverso pochi semplici click.

Durante il lockdown, il portale ha registrato numerose vendite concluse. A tal proposito il Comune di Manta vuole rinnovare tale possibilità al fine di venire incontro a tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario e a chi per esigenze di famiglia e di lavoro non riuscirebbe a spostarsi per fare la spesa.

Si tratta di un'opportunità che lega l'e-commerce al piccolo mercato di vicinato, concendendo ad esso la possibilità di rivitalizzarsi.

Ricordiamo che è possibile visitare la pagina al link http://www.manta.spesaincomune.net/.

Per le aziende e le attività intenzionate ad aderire a questa iniziativa, ricordiamo che la registrazione è gratuita.