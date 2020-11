Festa del IV Novembre a Cherasco: un appello alla pace, unità e solidarietà tra cittadini

Il IV Novembre, giorno che celebra la Giornata delle Forze Armate, la Festa dell'Unità Nazionale e commemora la vittoria italiana nel primo conflitto mondiale, quest’anno è stato celebrato in modo insolito: le disposizioni per la situazione pandemica che stiamo vivendo hanno impedito di farlo con le consuete modalità.

Nella giornata in cui si ricordano tutti coloro che hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere, il sindaco di Cherasco Carlo Davico, in rappresentanza di tutta la popolazione, ha deposto una corona al monumento dei caduti, affiancato dal Commendatore Gian Carlo Ciberti, in rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.