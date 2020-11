ANCI, presentato il premio "Piemonte Innovazione 2020 "

Presentata questa mattina, lunedì 9 novembre, nel corso di un webinar, la quarta edizione del premio "Piemonte innovazione" di ANCI Piemonte. "Un appuntamento importante" - commenta il vice presidente di ANCI Piemonte, Michele Pianetta - "Soprattutto in questo periodo, in cui i comuni, più che mai sono in prima linea nella gestione dell'emergenza. Questa quarta edizione è ricca di nuovi partner che ci sostengono nella ricerca dell'innovazione". "L'obiettivo è certamente quello di creare un impulso per lo sviluppo di collaborazioni tra diversi enti e quello di accogliere nuove proposte per il miglioramento della pubblica amministrazione" - ha spiegato il presidente di ANCI Piemonte, Andrea Corsaro - "Oggi il tema ambientale è fondamentale per la tutela dei nostri territori".

L'incontro web ha dedicato un'attenzione particolare al tema della sostenibilità ambientale, anche alla luce degli eventi calamitosi degli ultimi mesi che hanno colpito in particolare la Val Tanaro. Sul tema è intervenuto il sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone con il vice sindaco Lorenzo Alliani.

"Dopo la pandemia, l'esondazione dello scorso 2-3 ottobre, ci ha davvero messi in difficoltà" - ha commentato il primo cittadino - "Quest'anno i danni dell'alluvione sono stati più gravi di quelli del 2016. Ciò nonostante la comunità ha saputo reagire con l'attivismo che la contraddistingue. Ancora grazie ai molti volontari, alla protezione civile, all'AIB e a tutti i gruppi che ci hanno aiutati a dare una parvenza di ritorno alla normalità al territorio. Senza aiuti sostanziali però è difficile pensare al futuro, quindi rinnovo l'invito alle istituzioni per non far spegnere i riflettori su Ceva". Il sindaco ha in particolare ricordato l'importanza di realizzare un progetto per rinforzare i punti deboli del concentrico, insistendo sulla prevenzione dal rischio idrogeologico, per il quale il comune si è mosso con la partecipazione a un bando ministeriale.

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche l'assessore regionale Matteo Marnati che ha mostrato la sua solidarietà ai sindaci di tutti i comuni piemontesi, soprattutto a quelli più piccoli, rinnovando l'invito a fare rete per trovare soluzioni che impediscano il verificarsi di eventi calamitosi disastrosi come quelli cui abbiamo assistito lo scorso ottobre.

Molto gradita la presenza del Vescovo di Mondovì, mons. Egidio Miragoli, che ha dato il suo sostegno fin da subito ai territori valtanarini flagellati dalla furia del Tanaro, invitando, fin dalla S. Messa celebrata al santuario di Valsorda, "A guardare avanti per trovare una soluzione comune per garantire pace, sicurezza e prosperità". L'incontro è stata occasione per presentare, attraverso il suo presidente Paolo Romano, l'ingresso di SMAT (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) come partner ambientale del premio e per conoscere in dettaglio i progetti dei finalisti della scorse edizioni: in particolare quello del comune di di San Raffaele Cimena (iPark, il mio parco) che ha ricevuto la menzioni speciale "Innovation Center" nel 2019 e il comune di Miagliano (BI), menzione speciale "Piccoli comuni" 2018 con il progetto "Miagliano rigenera".