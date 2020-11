In quattro giorno a Vignolo i positivi sono passati da 21 a 32. Crescono i positivi anche a Demonte

L’Unione Montana Valle Stura, in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’AIB Protezione Civile Valle Stura, attraverso il Centro Operativo Intercomunale, ha reso noto che la situazione relativa all’emergenza sanitaria COVID in valle Stura, aggiornata a ieri 9 novembre, è la seguente:

VINADIO. Diciassette soggetti positivi;

DEMONTE. Dodici soggetti positivi;

AISONE. Due soggetti positivi;

MOIOLA. Un soggetto positivo;

GAIOLA. Otto soggetti positivi;

ROCCASPARVERA. Nove soggetti positivi;

VIGNOLO. Trentadue soggetti positivi.

A Vignolo il numero dei positivi è in crescita costante. POchi giorni fa, il 6 novembre, quando è stato comunicato l'ultimo aggiornamento, erano 21. La crescita è quindi del 50% circa.



Per ciò che riguarda il servizio di spesa e consegna farmaci a domicilio, per chi è seguito da servizi sociali o similari può fare riferimento ai contatti di riferimento in suo possesso mentre per chi si trova nell’impossibilità di effettuarli (persone sole in isolamento o nuclei familiari in isolamento che non hanno coloro che possano aiutarli) può contattare la protezione civile della Valle Stura (345.1041070) o la CRI Valle Stura (334.6809294).