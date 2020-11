Prende forma la pista di atletica indoor nel villaggio sportivo “F.Bongioanni” (VIDEO)

Proseguono i lavori al villaggio sportivo “F. Bongioanni” di Fossano. Come ormai visibile da tempo, è stata realizzata la copertura fissa per due campi da tennis ed ora sta prendendo forma il tunnel per la pista d’atletica indoor. La struttura servirà agli atleti per gli allenamenti invernali al fine di evitare quanto più possibile traumi muscolari dovuti alle basse temperature, siccome molti atleti gareggiano in gare indoor.



“È allo studio un bando per la gestione dell’impianto sportivo in zona Santa Lucia che verrà lanciato non appena saranno ultimati i lavori - spiega il sindaco Dario Tallone - la gestione includerà anche il nuovo campo da calcio e rugby che verrà realizzato in via Monsignor Angelo Soracco”