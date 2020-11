Saluzzo, è già Natale: domani sera si accende il grande albero in piazza Vineis

Saluzzo, l'albero di Natale 2020 in piazza Vineis

E’ già Natale a Saluzzo. Da martedì un grande abete metri decorato si presenta come sorpresa in piazza Vineis e segnala l’avvio del periodo natalizio 2020, in barba al lockdown.

"E’ un segnale di positività che vogliamo dare come città – sottolinea l’Assessora alle attività produttive Francesca Neberti – e a tutto il commercio, alle attività aperte e a quelle chiuse, che stanno operando la consegna a domiciloo.

L’albero verrà acceso, domani, venerdì 13 novembre alle 20, 30- annunciano la Fondazione Bertoni e il Comune di Saluzzo, promotori dell’anticipazione in sinergia con il Centro Commerciale Naturale.

L'evento sarà visibile sulle pagine facebook di Ccn, Comune e Fab, un video ideato e prodotto dal Consiglio comunale dei ragazzi per l’accensione del Natale 2020".

"Come tutti sappiamo ci apprestiamo a vivere un periodo all’insegna di maggiori incertezze, quindi abbiamo pensato che fosse importante “anticipare” la narrazione del Natale – sottolinea l’assessora - Una “corsa” che ritenevamo importante visti i nuovi Dpcm, la nuova curva dei contagi da Covid-19 con le restrizioni da rispettare, soprattutto, una corsa che è al contempo un auspicio e un augurio: guardiamo uniti e con serenità ad un momento particolarmente complesso e importante, non dimenticando che il Natale è la festa che più di tutte ci unisce.

Un grande albero che speriamo ci faccia sognare ed emozionare. Molte sono le attività che stanno soffrendo per questa difficile situazione per cui, quest’anno più che mai, è importante sostenere il piccolo commercio scegliendo di acquistare nei negozi della nostra città".



Carlotta Giordano, presidente Fondazione Bertoni: “ E’ stato importante essere “presente”, al fianco del Comune, delle attività commerciali e dei cittadini, e accendere questo grande Natale. Un anno difficile, il 2020, che però la comunità saluzzese ha saputo affrontare al meglio. Sarà un Natale diverso da quello che abbiamo immaginato, certo, ma non mancherà un grande albero a riempire gli occhi dei più piccoli e a scaldare i cuori di tutti noi".