"Let's meet!": tornano gli incontri di orientamento online dell'Istituto Bianchi-Virginio di Cuneo

Il dizionario Treccani, a fianco della voce “orientamento”, riporta questa definizione:

“Nell’uomo, la capacità di orientarsi, come consapevolezza della reale situazione in cui un soggetto si trova, rispetto al tempo, allo spazio e al proprio io, risultante dalla sintesi di molteplici processi psichici che implicano insieme un sufficiente grado di lucidità e coscienza. In senso figurato, l’avviare e guidare per una determinata via; indirizzo dato a persone o cose, o da esse seguito per raggiungere un determinato scopo”. Oggi questo termine viene adoperato spesso anche in ambito scolastico, ad indicare l’insieme delle iniziative volte a guidare studenti uscenti da un ciclo di studi nella scelta del successivo percorso da intraprendere. Si tratta di un’attività che coinvolge una molteplicità di soggetti differenti, istituendo un dialogo tra allievi di diverse fasce d’età, docenti, dirigenti, famiglie.

La scelta di una scuola rappresenta un momento delicato e cruciale, perché non si limita soltanto al tentativo di indirizzarsi verso l’ambito di studio più affine alle proprie inclinazioni e ad eventuali, futuri sbocchi professionali. È il momento in cui l’individuo decide quale sarà l’ambiente in cui trascorrere la maggior parte delle proprie giornate durante i cinque anni forse più intensi della propria crescita; in cui fare conoscenze che approfondiranno la sua percezione del significato dell’amicizia e gli insegneranno la maniera di relazionarsi, in modo più maturo, ad un mondo adulto ed esterno a quello famigliare.

Le scuole superiori sono il luogo in cui si apprende il senso della fatica, il rispetto di ritmi imposti da consegne prestabilite, la capacità di gestire in autonomia carichi di materiale più consistenti, ma sono anche lo scenario in cui scoprire il vero piacere della conoscenza, la curiosità di sapere, il desiderio di estendere i propri orizzonti mentali verso confini prima ignoti. Perché questo accada è fondamentale che il giovane sia consapevole del percorso che andrà ad intraprendere e sicuro che i vantaggi di quest’ultimo saranno consistenti a sufficienza da rendere sopportabili anche i momenti più stancanti e impegnativi.

Il momento di confronto offerto dall’orientamento non deve essere sottovalutato, né trascurato a causa del difficile momento che tuttora stiamo attraversando. Per questo motivo, anche quest’anno, presso l’Istituto Istruzione superiore Bianchi-Virginio di Cuneo, che raggruppa i tre indirizzi di Geometri, Liceo artistico e Liceo musicale, si svolgeranno degli incontri dedicati ai ragazzi uscenti dalle scuole medie che si trovano dinnanzi alla vastità di strade percorribili che questo momento della vita offre loro.

Con lo scopo di approfondire la conoscenza concreta dei rispettivi ambienti scolastici nascono i MEET online, durante i quali insegnanti e studenti saranno a disposizione per illustrare i percorsi formativi e rispondere a eventuali domande. Il link per poter partecipare al primo appuntamento, previsto in data martedì 17 novembre alle ore 18:30, apparirà il giorno stesso sul sito www.bianchivirginio.it. Sono inoltre attivi gli svariati canali social della scuola, con pubblicazione quotidiana di contributi: tra questi la pagina facebook https://www.facebook.com/istitutobianchivirginio/, Instagram https://www.instagram.com/bianchi_virginio/, il canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCbkDEzgPR_ycuqOwzw5qQdA e l’apposito indirizzo mail orientamento@bianchivirginio.it.