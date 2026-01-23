 / Attualità

Attualità | 23 gennaio 2026, 18:08

La Rete Cuneese per la Palestina propone una riflessione sulla memoria in occasione del 27 gennaio

Un volantino distribuito a Bra tra il 26 e il 28 gennaio invita al dialogo tra passato e presente: "Dal Giorno della Memoria al Fare Memoria"

in occasione del Giorno della Memoria, la Rete Cuneese per la Palestina organizza un'iniziativa che propone una riflessione collettiva sulla memoria storica e sulla sua applicazione al presente. Il progetto prevede la distribuzione di un volantino nei giorni 26, 27 e 28 gennaio, in concomitanza con le iniziative promosse dall'amministrazione comunale di Bra per il Giorno della Memoria del 27 gennaio.

Il materiale sarà proposto anche agli insegnanti e agli studenti delle scuole superiori di Bra come contributo al dibattito sulla memoria collettiva e sulla responsabilità contemporanea. La Rete intende così creare un momento di dialogo nelle comunità educative attorno alle tematiche storiche e ai loro riflessi nel presente.

Il testo proposto dalla Rete si articola attorno al passaggio dal "commemorare" al "fare memoria", distinguendo tra una memoria rituale e una memoria consapevole e responsabile. La riflessione affronta il Processo di Norimberga e il concetto di "banalità del male" teorizzato da Hannah Arendt, analizzando come la disumanizzazione e la creazione di confini mentali abbiano caratterizzato i crimini storici. Il materiale invita inoltre a riflettere su come questi meccanismi possano manifestarsi nel presente, ponendo interrogativi sulla costruzione contemporanea di categorie sociali e sul ruolo della memoria nel contrastare dinamiche di esclusione.

L'iniziativa nasce, secondo quanto dichiarato dalla Rete, dall'esigenza di trasformare la memoria da commemorazione a responsabilità quotidiana, favorendo un dialogo che colleghi passato, presente e impegno futuro verso una società più consapevole e inclusiva.

