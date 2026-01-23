La Rete Cuneese per la Palestina propone una riflessione sulla memoria in occasione del 27 gennaio

in occasione del Giorno della Memoria, la Rete Cuneese per la Palestina organizza un'iniziativa che propone una riflessione collettiva sulla memoria storica e sulla sua applicazione al presente. Il progetto prevede la distribuzione di un volantino nei giorni 26, 27 e 28 gennaio, in concomitanza con le iniziative promosse dall'amministrazione comunale di Bra per il Giorno della Memoria del 27 gennaio.

Il materiale sarà proposto anche agli insegnanti e agli studenti delle scuole superiori di Bra come contributo al dibattito sulla memoria collettiva e sulla responsabilità contemporanea. La Rete intende così creare un momento di dialogo nelle comunità educative attorno alle tematiche storiche e ai loro riflessi nel presente.

Il testo proposto dalla Rete si articola attorno al passaggio dal "commemorare" al "fare memoria", distinguendo tra una memoria rituale e una memoria consapevole e responsabile. La riflessione affronta il Processo di Norimberga e il concetto di "banalità del male" teorizzato da Hannah Arendt, analizzando come la disumanizzazione e la creazione di confini mentali abbiano caratterizzato i crimini storici. Il materiale invita inoltre a riflettere su come questi meccanismi possano manifestarsi nel presente, ponendo interrogativi sulla costruzione contemporanea di categorie sociali e sul ruolo della memoria nel contrastare dinamiche di esclusione.

L'iniziativa nasce, secondo quanto dichiarato dalla Rete, dall'esigenza di trasformare la memoria da commemorazione a responsabilità quotidiana, favorendo un dialogo che colleghi passato, presente e impegno futuro verso una società più consapevole e inclusiva.