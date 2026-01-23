Giornata della Memoria 2026: le iniziative in programma a Borgo San Dalmazzo

In occasione della Giornata della Memoria 2026, il Comune di Borgo San Dalmazzo, assessorato alla Cultura, propone un calendario di appuntamenti dedicati al ricordo delle vittime della Shoah e alla riflessione storica, in collaborazione con MEMO4345, l’ANED e le realtà scolastiche del territorio.



Sabato 24 gennaio, all’Auditorium Civico, dalle 20 sarà possibile visitare l’esposizione delle stampe realizzate da giornalisti e disegnatori del periodo bellico. Alle 21 seguirà il Concerto della Memoria con Natalya Chesnova (fisarmonica e voce) e Nicola Portonato (chitarra, percussioni e voce): un percorso musicale dedicato alla vita quotidiana delle comunità ebraiche europee e ai temi più drammatici delle deportazioni. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.



Domenica 25 gennaio, alle 16, nella Chiesa di Santa Croce sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei deportati defunti, in collaborazione con l’ ANED . A seguire, alle 16.45 nel Salone ASL Cn1 di piazza Don Raimondo Viale, si terrà Camminare nella storia, momento di riflessione a cura degli alunni dell’Istituto S. Grandis.



Alle 17.45 partirà la tradizionale Marcia dei Lumini, con cui ogni anno si ricordano le deportazioni da Borgo San Dalmazzo che tra il novembre 1943 e il febbraio 1944 condussero 357 ebrei italiani e stranieri al campo di sterminio di Auschwitz. La marcia, con partenza da piazza don Raimondo Viale, si snoderà attraverso il centro della città, ripercorrendo il tragitto che portò gli ebrei dal campo alla stazione ferroviaria, ora sede del Memoriale e del vicino percorso museale MEMO4345.



Davanti ai vagoni merci del Memoriale saranno deposti i lumini, simbolo di impegno alla memoria e di speranza per un presente di pace. Ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo il compito di scandire i nomi dei deportati, mentre l’orazione ufficiale sarà affidata al procuratore generale militare Marco De Paolis, tra i maggiori esperti italiani in materia giuridica di crimini di guerra della Seconda guerra mondiale.



Martedì 27 gennaio e sabato 15 febbraio, data della seconda deportazione da Borgo San Dalmazzo, MEMO4345 sarà aperto con fruizione libera e gratuita dalle 14 alle 18.

Nel pomeriggio saranno proiettate le video-narrazioni dedicate alle famiglie deportate da Borgo San Dalmazzo.



La Biblioteca Civica “Anna Frank” ospita inoltre Voci dalla Shoah, spazio tematico arricchito dai volumi donati dal dott. Guglielmo Talarico.

