Strafossan, quando lo sport diventa solidarietà: 46mila euro per il territorio fossanese [FOTO]

Alla chiesa dei Battuti Bianchi di Fossano si è conclusa poco fa, con la presenza di molti curiosi e autorità, la serata di consegna dei contributi ottenuti in occasione della 40ª edizione della manifestazione podistica “Strafossan” (svoltasi con successo lo scorso 12 ottobre).

Un evento che ha voluto essere sì un appuntamento sportivo, ma anche un’occasione benefica, a sostegno di varie realtà, tra cui ben 24 scuole e 28 associazioni.

Parlando di numeri, quest’anno hanno partecipato oltre 240 sponsor e partners, sono stati venduti 5850 pettorali e sono avvenute migliaia di interazioni sui social a promozione dell’appuntamento, per la soddisfazione del Comitato della Strafossan della presidente Elena Parola.

I tre “progetti maggiori” solidali saranno a sostegno di tre associazioni: G.i.r, la Favola di Marco 1Q41.12 Aps, Osservatorio barriere architettoniche di Fossano - Oba Odv.

Sono invece stati donati in tutto 46mila euro, suddivisi rispettivamente in 15 500 euro per le varie scuole fossanesi, 22mila euro invece ripartiti fra le varie associazioni e 5mila destinati con la messa a dimora di alberi, 3mila in donazioni per eventi collaterali e 500 euro in aiuto dell’Istituto per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.