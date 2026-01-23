Orientamento nelle scuole: i Carabinieri presentano le carriere ai giovani cuneesi

Nell’ambito delle celebrazioni per il 90° annuale di fondazione del Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, con l’indispensabile collaborazione tra le Istituzioni presenti sul territorio, prosegue il progetto, uno dei quattro previsti, relativo all’orientamento scolastico negli istituti di istruzione superiore secondaria, finalizzato alle offerte formative e professionali dell’Arma dei Carabinieri.

Oggi, venerdì 23 gennaio, in Cuneo, grazie alla direzione scolastica dell’I.T.I.S. “Del Pozzo”, il capitano Francesca Borelli, comandante della Cp. CC di Mondovì, coadiuvata da militari del medesimo Comando, ha incontrato 150 studenti nell’aula magna del predetto Istituto.

Molto interessata la partecipazione dei giovani studenti, che hanno interagito con i relatori sui concorsi annualmente banditi per l’arruolamento nell’Arma, con curiosità sulle carriere che si possono intraprendere, le specializzazioni e gli impieghi.

Oltre all’Ufficiale conferenziere, erano presenti altri militari della Cp. di Mondovì, giovani e più anziani, che hanno raccontato le loro esperienze, di formazione e di servizio.

I prossimi incontri si terranno mercoledì 28 gennaio ad Alba, presso l’aula magna dei licei classico ed artistico “Govone Gallizio”, e lunedì 2 febbraio a Fossano, presso l’aula magna dell’istituto tecnico “Vallauri”.