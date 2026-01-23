Fossano riflette su giustizia e memoria: l'incontro della Caritas per superare la violenza

Il Gruppo di Lavoro sulla Giustizia Riparativa interno alla Caritas di Cuneo e Fossano organizza, venerdì 30 gennaio, un incontro sul tema “Giustizia e Memoria”.

A pochi giorni dalla Giornata della Memoria, l’incontro intende offrire al pubblico un momento di riflessione sull’importanza che riveste, nella soluzione dei conflitti piccoli e grandi, la capacità di fare i conti con il passato, prendendosi cura delle ferite e degli strappi relazionali che inevitabilmente i conflitti portano con sé.

Le notizie che i media ci riversano addosso ogni giorno ci costringono a fare i conti con un clima sociale e politico sempre più pesante, in cui pare che l’unico modo di risolvere tensioni e conflitti sia l’uso della forza e della violenza, a tutti i livelli.

Esistono invece altre strade da percorrere, che esigono i tempi lunghi del dialogo, dell’ascolto, della ricerca paziente di soluzioni condivise. È a queste storie che si intende dare spazio e voce.

L’incontro, con il patrocinio del Comune di Fossano, sarà condotto dal prof. Roberto Cornelli, docente ordinario di Criminologia presso l’Università degli Studi di Milano, con delega di ricerca sui temi della Pace e della Giustizia Sociale e si svolgerà alle ore 18 nella sala Barbero del Castello degli Acaja.