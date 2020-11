Come fare un Collage di Foto

Decorare la propria casa è una delle attività più divertenti e, dato che di recente sempre più persone passano molto tempo nei luoghi domestici, cresce la voglia di personalizzare gli spazi.

Tra i metodi migliori per realizzare un design unico troviamo i collage fotografici, che possono riflettere passioni, affetti e gusti della singola persona in modo davvero fedele.

Versatile e semplice da realizzare, il collage fotografico è sempre più popolare come accessorio per la casa.

Queste soluzioni arredative, infatti, consentono di personalizzare al massimo l'aspetto della propria abitazione e, rispetto a quadri e opere d'arte molto costosi, sono un'alternativa decisamente economica per arredare.

Vediamo di seguito quali sono i vantaggi di decorare i propri spazi con un collage fotografico e come crearne uno online in maniera facile.

I vantaggi di decorare casa con un collage fotografico

I benefici di abbellire casa con un collage fotografico sono molti, sia a livello estetico che funzionale.

Grazie a un collage fotografico è possibile creare palette di colori, motivi e stampe davvero inediti da incorporare nel proprio spazio, ma anche valorizzare i ricordi più cari mettendo insieme varie immagini che ritraggono amici, famiglia o animali domestici.

Per un amante dei viaggi, i collage possono aiutare a rivivere momenti indelebili, così come per un appassionato di escursioni naturali riescono a portare “un pezzo di natura” nell'ambiente domestico.

A seconda di dove vengono posizionati, i collage possono suggerire diverse sensazioni: nei luoghi più intimi della casa, come la camera da letto, potrebbero ritrarre gli affetti o gli eventi importanti della vita privata; mentre nelle stanze conviviali, le composizioni fotografiche diventano veri e propri elementi d'arredo.

A seconda delle preferenze, un collage fotografico in cucina potrebbe essere più informale e irriverente, mentre in soggiorno potrebbe sottolineare e riprendere i colori dei complementi d'arredo più pregiati.

In linea generale, i collage permettono di esprimere la propria personalità come pochi altri accessori per la casa.

Senza contare che, in una fase in cui sempre più persone lavorano dalla propria abitazione, un collage fotografico sopra la postazione casalinga potrebbe fungere da moodboard, favorendo la concentrazione, ispirando i lavori più creativi o rallegrando nei momenti di solitudine.

Per visualizzare dove posizionare le foto e quindi valutare l'effetto finale, una strategia ideale potrebbe essere quella di fare diverse prove con le stampe delle foto a terra prima di appendere il collage fotografico alle pareti.

Come creare un collage fotografico online

Anche se non si sa come creare un collage fotografico con programmi avanzati di grafica, online esistono moltissimi strumenti per farlo in modo semplice e con risultati ottimi.

Tuttavia, proprio grazie alla crescente disponibilità di questi servizi, trovare quello più adatto alle proprie esigenze risulta molto importante.

Poiché il collage è una soluzione elegante e pratica per valorizzare le foto più care e creare design davvero unici, molte app per web e smartphone includono la possibilità di realizzare composizioni di foto per abbellire i propri spazi personali o professionali.

Una delle prime opzioni da valutare quando si vuole creare un collage è quella di utilizzare una versione gratuita e semplificata dei software di fotoritocco più conosciuti.

Si tratta di un'alternativa molto valida ai programmi più complessi, che consente di realizzare collage di foto anche direttamente dal proprio smartphone, caricando le immagini dalla galleria del cellulare.

È ideale per tutti coloro che non hanno molta dimestichezza con i trasferimenti di contenuti multimediali e prediligono accedere a Internet da mobile, senza rinunciare a un bellissimo collage.

In questi casi il procedimento è semplice: è sufficiente caricare le immagini, scegliere un template, trascinare le foto negli spazi predestinati, effettuare alcune modifiche, per poi salvare e condividere.

È fondamentale scegliere un'applicazione o un sito per creare collage che risulti facile da usare, ma soprattutto che consenta di apportare i cambiamenti, facendo varie prove, senza mai alterare le versioni originali o precedenti.

Applicazioni e programmi per creare collage professionali

Infine, esistono applicazioni fruibili sia da smartphone che da desktop che consentono di aumentare in modo esponenziale le possibilità di editing, andando a includere anche fotogrammi in movimento, pensati per cornici in digitale.

Oltre a essere ottimi strumenti, facili da usare, questi servizi generalmente permettono di caricare immagini, GIF simpatiche o video, tramite caricamento oppure copiando un link dal web. Si può persino aggiungere sottotitoli, musica e altri contenuti multimediali a ciò che si sta creando.

Una volta concluso si può scaricare il progetto, ma anche un link da condividere con gli amici oppure sui social media.

È importante notare che senza un account, molti servizi apporranno il proprio logo sul collage: se si desidera un effetto professionale, creando un profilo si potrà eliminare il logo e accedere a un numero maggiore di funzionalità.

Creare un collage di foto online: conclusioni

Riassumendo, creare un collage fotografico online consente di decorare le pareti di casa o dell'ufficio in modo economico e semplice.

L'aspetto importante da considerare, tuttavia, è quello di fare mente locale riguardo le proprie esigenze prima di scegliere un servizio che offra la possibilità di creare queste grafiche composite.

Dopo aver valutato le dimensioni della parete o dell'area da decorare, si potrà puntare sul fornitore online che offre le funzioni più utili per realizzare un collage personalizzato perfetto.

Se non si dispone di molte competenze di grafica, è consigliabile preferire un servizio di creazione collage online che consente di caricare immagini, regolare le dimensioni e migliorare luminosità e contrasti in maniera facile.

Altri elementi che fanno la differenza in un servizio per la creazione di collage fotografici online sono la possibilità di modificare il template, magari aggiungendo del testo o una cornice bianca, e la presenza di una versione base gratuita.

Nella maggior parte dei casi, le funzionalità presenti saranno sufficienti per ottenere un bel risultato con il quale decorare la propria parete e, per progetti più complessi, si potrà eseguire in un secondo momento l'aggiornamento alla versione premium.