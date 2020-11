Scopri le offerte di Natale del magazzino edile e ferramenta Maccagno snc

La ditta Maccagno snc ha sede in Sant’Albano Stura e da sempre opera nel settore dell’edilizia residenziale e industriale commercializzando materiali edili, ferro per cemento armato, ferramenta, colori.

Il magazzino si estende su una superficie di circa 8500 mq di cui 1500 coperti dove troverete in esposizione circa 7000 articoli specifici per edilizia, ferramenta, abbigliamento da lavoro, antinfortunistica, colori, prodotti professionali per la pulizia ed anche una piccola parte di articoli casalinghi.

In questo periodo la ditta Maccagno effettua consegne di qualunque tipo di materiali a domicilio per privati. La consegna può essere richiesta sia per chi risiede nel comune di Sant’Albano Stura ma anche per chi abita nei comuni limitrofi.

Al tra novità di questi ultimi giorni, il pagamento con Satispay: i clienti potranno effettuare i propri pagamenti con il proprio smartphone in piena sicurezza.

Sul sito internet www.maccagnosnc.com è disponibile “il giornalino di Natale” dove si possono scoprire le curiose e interessanti offerte che ti accompagneranno nel periodo di avvicinamento al Natale

L’azienda Maccagno snc si trova a Sant’Albano Stura, in via Circonvallazione 18.

Telefono 0172-67100

E-mail maccagnosnc@gruppocae.it

Sito internet www.maccagnosnc.it