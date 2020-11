Saluzzo, un nuovo nome per la nuova biblioteca. a sceglierlo saranno i saluzzesi

Una decisione “partecipata e condivisa”. Il Comune di Saluzzo deve intitolare la nuova biblioteca civica che si è recentemente trasferita nei locali riqualificati dell’ex caserma «Musso» di piazza Montebello e ha deciso di rivolgersi alla comunità.

In attesa di poter aprire i locali al pubblico, sarà avviato pertanto un processo per individuare una personalità a cui intitolare la “casa dei libri” saluzzese.

"Abbiamo pensato di chiedere ai concittadini – dice l’assessore Andrea Momberto – di suggerire personaggi significativi che si siano distinti, ad esempio, per meriti letterari, artisti e sociali e a cui vorrebbero fosse dedicata la nuova biblioteca. Viste le restrizioni in atto e le difficoltà di spostarsi, mettiamo a disposizione un questionario on line dove chiunque può farci sapere la sua preferenza".

Per l’iniziativa sono state coinvolte anche le scuole della città e le varie associazioni culturali e giovanili attive sul territorio, in modo che la partecipazione sia la più ampia possibile.

Il percorso per l’intitolazione è stato condiviso fra l’Amministrazione civica del sindaco Mauro Calderoni e il Consiglio di biblioteca di cui Davide Debernardi è il presidente e dice:"Al nostro interno, da tempo stavamo ipotizzando un cambio di nome della biblioteca, visto che è stata trasferita in una nuova sede ed è completamente rinnovata. Questa è un’ottima occasione per evidenziare le nuove potenzialità dei servizi che saranno offerti perchè, oltre al tradizionale prestito di libri, l’istituzione diventerà anche un vero e proprio polo aggregativo e motore della cultura cittadina a tutto tondo. Tra i suggerimenti che arriveranno dai saluzzesi, dunque, potrebbero esserci personalità rilevanti non solo nell’ambito della Letteratura, ma anche in altri campi della cultura in senso più ampio".

"La grande partecipazione che sono sicura ci sarà per questa iniziativa dell’intitolazione della nuova biblioteca – afferma l’assessore Attilia Gullino –, a partire dalle scuole, dalla rete delle associazioni e da tutti i cittadini sarà un’ennesima prova della vivacità culturale e sociale della nostra comunità".

Sarà possibile votare dal 23 novembre al 13 dicembre collegandosi al link https://bit.ly/bibliosaluzzo. Chi non avesse la possibilità di accedere alla pagina web potrà comunque comunicare i propri suggerimenti al numero 345 7872997.

Chiusa questa prima fase, tra le proposte più significative, un’apposita commissione con esponenti di Giunta e Consiglio di biblioteca ne individuerà un numero ristretto che sarà messo nuovamente in votazione in una seconda finestra temporale, per un secondo e definitivo turno.