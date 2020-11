La Provincia assume 12 cantonieri a tempo pieno e indeterminato, domande entro il 17 dicembre

La Provincia di Cuneo assume 12 cantonieri (categoria B1) a tempo pieno e indeterminato. Le domande di partecipazione devono pervenire entro la mezzanotte di giovedì 17 dicembre 2020.

Le mansioni dei cantonieri riguardano, in generale, la manutenzione della viabilità e in particolare, attività tecnico-manuali per le strade provinciali, gestione della segnaletica stradale e di cantiere, manutenzione del verde.

Tra i requisiti si richiede, oltre alla maggiore età, di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea o titolare del diritto di soggiorno, diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno Ue, status di rifugiato o di protezione. Sono esclusi i candidati con condanne penali, procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di altri provvedimenti che escludono l’accesso ai pubblici impieghi.

Come titolo di studio è sufficiente l’attestato di qualifica professionale almeno biennale oppure qualunque diploma di scuola media superiore. Serve il possesso della patente di guida di categoria B e C.

Oltre ad una eventuale prova preselettiva se i candidati saranno più di 40, il concorso prevede una prova teorico-pratica ed una prova orale. Sul programma d’esame, validità graduatoria, condizioni contrattuali, modalità di partecipazione e invio della domanda, consultare il bando di concorso reperibile sul sito Internet del Comune di Cuneo, il quale cura la gestione dell’intera procedura concorsuale per conto della Provincia, al seguente link: http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html

<nav class="pagination group"> </nav>