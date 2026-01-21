Sicurezza urbana: nel 2025 la Polizia Locale di Cuneo ha emesso oltre 80 ordini di allontanamento

Nella serata di ieri, martedì 20 gennaio, la Città di Cuneo ha celebrato San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, nell’omonima chiesa di Contrada Mondovì.

All’evento erano presenti, al fianco del comandante Davide Bernardi, la sindaca Patrizia Manassero e l’assessora delegata Cristina Clerico, oltre ad altri componenti della giunta e a diversi consiglieri comunali, di maggioranza e minoranza.

La funzione è stata officiata dal cappellano della Polizia Locale, don Mario Biodo, che ha guidato un momento di raccoglimento e riflessione sul valore del servizio alla comunità. Al termine della celebrazione religiosa sono stati consegnati encomi agli agenti, sottufficiali e ufficiali che nel corso dell’anno si sono distinti per impegno, senso del dovere e professionalità.

La ricorrenza di San Sebastiano è stata anche l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte dal comando di Polizia Locale nel corso del 2025, un anno caratterizzato da un impegno costante nella tutela della sicurezza urbana e stradale.

L’azione del corpo si è sviluppata attraverso interventi mirati, attività di prevenzione e una presenza quotidiana sul territorio, con risultati significativi in diversi ambiti.

Nel corso dell’anno da poco concluso sono stati emessi oltre ottanta ordini di allontanamento per garantire la sicurezza urbana, accompagnati da numerose contestazioni dell’ordinanza “anti-alcol” e da settantuno violazioni per ubriachezza manifesta.

L’attività di contrasto al consumo e alla detenzione di sostanze stupefacenti ha portato a trentuno segnalazioni alla Prefettura, mentre l’azione repressiva ha consentito di procedere a un arresto per rapina in un supermercato, a due arresti legati all’esecuzione di misure cautelari e sentenze definitive e alla denuncia di tre persone per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e per detenzione ai fini di spaccio.

Il Comando ha inoltre condotto indagini relative a tentata rapina, lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e violazioni di provvedimenti dell’Autorità, oltre a sanzionare episodi di vendita abusiva e a svolgere controlli specifici che hanno portato alla contestazione di numerose infrazioni a carico di mezzi pesanti.

Parallelamente alle attività di sicurezza urbana, la Polizia Locale ha garantito migliaia di ore di servizio dedicate alla polizia stradale, alla gestione del traffico, all’infortunistica, alla sicurezza del commercio, ai controlli edilizi, alla vigilanza del territorio e ai progetti di educazione stradale rivolti alla cittadinanza e alle scuole.

In occasione della ricorrenza, il comandante Davide Bernardi ne ha sottolineato il valore simbolico, affermando che «la festa di San Sebastiano rappresenta un momento di grande significato per tutto il Corpo: un’occasione per rinnovare il nostro impegno quotidiano verso la città e per rendere omaggio alle donne e agli uomini della Polizia Locale che operano con professionalità e senso del dovere». Ha inoltre ricordato come «il 2025 è stato un anno di lavoro intenso, reso possibile grazie all’impegno di ciascun componente del Comando».

Infine, il Comandante ha espresso «un ringraziamento sentito all’Amministrazione Comunale per il sostegno istituzionale, al Consiglio Comunale per l’attenzione costante verso l’attività del corpo, ai cittadini per la collaborazione e la fiducia e a tutto il personale della Polizia Locale per la presenza, la competenza e lo spirito di servizio. Le nostre giornate sono caratterizzate da prossimità, prevenzione e intervento: ogni risultato è frutto di un lavoro di squadra».



