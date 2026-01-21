 / Attualità

Attualità | 21 gennaio 2026, 17:22

Mondovì, il Comune fa slittare la chiusura di via Tortora

Viste le previsioni meteo la strada sarà chiusa non da domani, ma a partire da lunedì 26 gennaio: "Nel frattempo, il Comando di Polizia Locale monitorerà il flusso di traffico da e verso Carassone al fine di calibrare al meglio eventuali e parallele modifiche alla viabilità"

La chiusura per i lavori di via Tortora a Mondovì, viste le condizioni meteo avverse previste nelle prossime ore, sarà posticipata (leggi qui). 

"Contrariamente a quanto annunciato in una prima fase e come correttamente riportato dagli organi di informazione - scrivono dal Comune - l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Enzo Tortora nel tratto compreso tra il civico 42 e il civico 48 (ingresso a valle e a monte dell’istituto Baruffi). 

Un intervento volto ad agevolare i lavori di consolidamento del sedime stradale anche alla luce dello smaltimento delle macerie della cosiddetta “Palazzina venti aule” dell’Istituto “Giolitti”, che potrebbe temporaneamente impattare sulla viabilità rionale soprattutto nei giorni scolastici nella fascia oraria 7.30/8.15 e 13.30/14.15.

In tal senso, allora, per meglio calibrare le eventuali modifiche alla viabilità già anticipate nelle scorse ore sempre dagli organi di informazione, il Comando di Polizia Locale sta monitorando il flusso di traffico da e verso Carassone nei suddetti orari di entrata e uscita dagli istituti scolastici".

Arianna Pronestì

