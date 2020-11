Lavorare da casa ai tempi del Covid-19: come guadagnare!

In questo periodo di forte crisi economica dovuta alla pandemia di Coronavirus che sta mettendo a dura prova i bilanci di moltissime aziende, sono sempre di più le persone che da un giorno all’altro vedono la propria attività lavorativa ridursi, se non azzerarsi.

Che si tratti di dipendenti o di datori di lavoro, infatti, le difficoltà sono evidenti: un ridotto giro di affari si traduce in minore produzione e quindi guadagni più scarni, con conseguente scelta del datore di lavoro di mettere in cassa integrazione il proprio personale o addirittura cessare i contratti.

Ecco perché sono sempre più in espansione le attività che possono essere svolte al proprio domicilio, che non sono soggette a chiusura per la prevenzione della diffusione del Covid-19 e che quindi permettono una continuità di entrata mensile. Eh sì, perché se le vendite al dettaglio hanno subito una forte frenata da parte del Governo, non si può dire lo stesso di quelle a distanza, che a causa della pandemia hanno avuto una forte impennata.

Ma non solo. La gestione delle vendite online è solo una delle tante attività che possono essere svolte dal proprio domicilio. Andiamo a scoprire quali sono i metodi più diffusi per guadagnare lavorando da casa.

Lavorare sul web come metodo di guadagno durante il Coronavirus

Pensare di lavorare da casa senza l’utilizzo di internet è impensabile al giorno d’oggi. Grazie a questo mezzo di comunicazione sono tantissimi coloro che hanno potuto reinventarsi un’attività lavorativa, raggiungendo talvolta compensi molto alti. Ne sono un esempio coloro che grazie ad Instagram sono diventate influencer, pagate spesso per sponsorizzare prodotti in genere legati al mondo beauty.

Un altro settore in crescita in questo momento in cui le attività chiudono e che vede spesso come protagoniste le studentesse, è quello legato alle Camgirls.

Lavorare in cam come metodo per aumentare i propri guadagni durante la pandemia dovuta al Covid-19, è visto da queste ragazze come una delle scelte più papabili soprattutto grazie alla dinamicità degli orari e alla prospettiva di elevate e rapide entrate.

Guadagnare con il copywriting o con il forex

Ci sono poi persone che riescono a guadagnare scrivendo contenuti sul web: grazie ad una larga presenza su internet di vari siti e pagine legati all’informazione, la figura del copywriter è sempre richiesta, anche se purtroppo la sua remunerazione talvolta non è equiparata alla quantità di ore dedicate all’attività.

Discorso diverso è invece per chi decide di investire una piccola somma di denaro nella speranza di farla fruttare: stiamo parlando di coloro che si avvicinano al trading online, una sorta di scommessa finanziaria che se affrontata con studio, metodo e una giusta dose di intuito può portare anche ad ottimi risultati.

Insomma, in un’economia messa sempre più in ginocchio a causa delle normative varate al fine di contenere la diffusione del Covid-19, la parola d’ordine è: rimettersi in gioco. E’ importante in un periodo come questo cercare strategie per ampliare i propri guadagni e per far ciò internet si rivela sempre un ottimo luogo dove poter trovare idee, ma anche risposte.