Ad Amilcare Merlo la Laurea Magistrale ad honorem in ingegneria meccanica

Si terrà martedì 24 novembre alle 11 il conferimento della Laurea Magistrale ad honorem in ingegneria meccanica ad Amilcare Merlo - ben conosciuto fondatore della cuneese Merlo S.p.a. - , per "le eccezionali capacità tecniche con cui ha guidato lo sviluppo di numerosi progetti innovativi nel campo della meccanica e per lo spirito imprenditoriale grazie al quale ha fondato e dirige una impresa di livello internazionale di sicuro impatto economico e sociale nel territorio in cui è radicata".