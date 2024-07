Alba, 185mila euro per dare un volto nuovo al canile

Il canile di Alba ha recentemente beneficiato di un importante intervento di riqualificazione, con un investimento totale di 185mila euro.

Il progetto, approvato dalla Giunta cittadino il 25 maggio dello scorso anno e portato a termine dalla ditta Fiocchi Box Prefabbricati di Pontecurone, in provincia di Alessandria, ha visto la demolizione delle vecchie strutture in muratura e la costruzione di due nuovi blocchi prefabbricati.

Il primo blocco prefabbricato, di circa 100 metri quadrati, è stato dedicato a funzioni operative cruciali: una sala veterinaria, uffici, spogliatoi per il personale e una sala di ricevimento per il pubblico. Il secondo, invece, ospita magazzini, depositi e uno spazio per la preparazione delle vivande.

Questo intervento ha permesso di modernizzare e rendere più funzionali gli spazi del canile, garantendo un miglior servizio sia agli animali ospitati che al personale.

L’assessore Davide Tibaldi ha effettuato un sopralluogo insieme all'architetta Daniela Albano, della Ripartizione Lavori Pubblici comunale, alla consigliera comunale Stefania Manassero e alla volontaria Barbara Fontana, per valutare lo stato di avanzamento dei lavori. Grazie a interventi precedenti, la zona dedicata agli ospiti del canile è già in buone condizioni.

L'assessore ha evidenziato che la struttura offre attualmente un ambiente dignitoso e aggiunge: “Questo servizio è essenziale per garantire la dignità degli animali ospitati. Molte famiglie adottano animali domestici, quindi è fondamentale che la città disponga di strutture adeguate".

Tuttavia, ci sono ancora due aspetti che necessitano di ulteriori interventi: il completamento della riqualificazione e il rinnovo della concessione. “L’importanza del canile come risorsa per la comunità è riconosciuta e assodata. L’amministrazione comunale si impegnerà a effettuare lavori di ristrutturazione e aggiornamento necessari per garantire che il canile possa operare in modo efficiente e adeguato alle esigenze degli animali e del personale”, ha dichiarato Tibaldi.

Per quanto riguarda la concessione, è stato raggiunto un accordo con la cooperativa Coesioni Sociali per estendere l'attuale gestione fino al 31 dicembre, garantendo la continuità del servizio. Successivamente, verrà indetto un bando per consentire una programmazione a lungo termine.