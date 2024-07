Prevista nuova ondata di calore nel weekend: domenica termometro a 37°C

Nuovo fine settimana in preda alle ondate di calore quello in arrivo, anche in Granda, a partire da sabato 27 luglio: l’ultimo bollettino sulle ondate di calore emanato dall’Arpa Piemonte assegna infatti alle giornate di sabato e domenica, rispettivamente, bollino giallo e arancione.



Il dato relativo alla giornata di sabato assegna per la provincia cuneese temperature comprese tra i 21°C (22°C percepiti) e i 30°C (32°C percepiti), ovvero condizioni meteorologiche che potrebbero eventualmente configurare un disagio per la salute. Quello per la giornata di domenica 28 luglio, invece, alza le temperature a un range compreso tra i 20°C e 34°C (37°C percepiti): in questo frangente il disagio per la salute, specialmente dei soggetti più suscettibili, diventa un vero e proprio rischio.



Unico dato veramente confortante, per l’intera regione, è l’assenza totale di eccesso di eventi sanitari previsti.





Secondo quanto riportato da Arpa il livello di pericolo è calcolato sulla base dell’indice di allerta WDA (Warm Day Alert) che tiene conto della temperatura massima percepita e della temperatura minima percepita. La temperatura percepita (o apparente) è invece una combinazione di temperatura, umidità e vento.