I fratelli fossanesi Milena ed Emanuele Gallo concorrenti di "Reazione a Catena" su Raiuno

I telespettatori piemontesi del quiz televisivo dell’estate nel pre-serale di Raiuno “Reazione a catena” (condotto da Pino Insegno) non si saranno sicuramente persi lo scorso 19 luglio la partecipazione di un trio della squadra “I Venticelli”, proveniente da Fossano e Torino.

I concorrenti della Città degli Acaja in questo caso sono stati due fratelli Milena ed Emanuele Gallo, di 30 e 35 anni, insieme a Maria Grazia Cardile (catanzarese d’origine, ma residente nella Città della Mole), anch’essa 35 anni.

Nel programma nel quale si devono indovinare nelle varie manche le varie associazioni e concatenazioni di parole per mezzo di sequenze musicali, catene di parole e indizi, i tre dipendenti di un’azienda multinazionale di consulenza informatica, la Data Reply di Torino, hanno preso parte al programma con tanta emozione.

I ragazzi però non hanno vinto la puntata contro gli avversari, pur avendo ben figurato in tutte le prove, inclusa la penultima, la cosiddetta “intesa vincente”, nella quale proprio la fossanese Milena, (seduta al centro, con gli altri due suggeritori al fianco), ha indovinato 14 parole senza utilizzare alcun “passo” e sfruttando due raddoppi.

Più bravi solo in quest’ultima prova i ragazzi del trio toscano “I Gira e rigira” di Prato che sono riusciti ad azzeccare 19 parole e ad accedere al gioco finale.

"A partecipare alla trasmissione ci ha convinto la nostra amica e collega Maria Grazia, per cui abbiamo partecipato nei mesi scorsi a Torino ai provini e siamo stati scelti – spiega Milena, in passato modella e “Miss Cuneo” nel 2014 - Abbiamo registrato la puntata il 2 luglio e il 19 è avvenuta la messa in onda. Sul conduttore Pino Insegno? Molto gentile e alla mano, ci ha rasserenato prima, durante e dopo la puntata".

In un periodo in cui stanno imperversando molti quiz e “cavalli di ritorno amarcord e di successo”, come “La Ruota della fortuna” e “Sarabanda” le chiediamo se fosse nelle loro intenzioni tentare altri quiz.

"Ritenteremo sicuramente la partecipazione a “Reazione a Catena”, dopo che ci sarà concesso da regolamento, fra due anni. E poi non nego che vorremmo tentare altre partecipazioni a quiz televisivi": ha concluso Milena.